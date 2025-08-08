Die Hoffnung auf einen baldigen Waffenstillstand im Ukraine-Krieg sowie Zinshoffnungen haben dem DAX am Donnerstag weiteren Auftrieb verliehen. Zudem unterstützten einige gut Quartalsberichte. Der deutsche Leitindex ging am Donnerstag letztendlich 1,1 Prozent höher bei 24.192,50 Zählern aus dem Handel. Und auch zum Wochenschluss wird der DAX erneut höher erwartet. Der Broker IG taxiert den DAX am Freitagmorgen 0,2 Prozent im Plus bei 24.250 Zählern.Auf der Terminseite ist es am Freitag etwas ruhiger ...Den vollständigen Artikel lesen ...
