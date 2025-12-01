In dieser Ausgabe der Marktbesprechung analysieren Andreas Bernstein und Bastian Galuschka die aktuelle Börsenlage und ...
|14:01
Trader-Interview mit Bastian Galuschka: Rheinmetall, Wacker Neuson, Novo Nordisk, Allianz & Bechtle
In dieser Ausgabe der Marktbesprechung analysieren Andreas Bernstein und Bastian Galuschka die aktuelle Börsenlage und ..
|13:54
|Allianz hält Zinsen in der Lebensversicherung konstant
|12:45
|Allianz hält Verzinsung stabil: Lebensversicherung bleibt bei bis zu 3,8 Prozent
|12:26
|Überschussbeteiligung: Allianz und Ideal halten Verzinsung stabil
|Derzeit deklarieren viele Versicherer ihre Überschussbeteiligung für das kommende Jahr. Auch der Branchenprimus Allianz hat nun seine Gesamtverzinsung bekannt gegeben - und hält sie stabil bei 3,8%....
|12:14
|Allianz: Neue Kursimpulse durch unterschätzte Wachstumstreiber, Gewinnchance von 11,7 % p.a. für Anleger
|Berenberg bleibt bei seiner Kaufempfehlung für die Allianz und sieht im aktuellen Kursniveau trotz der jüngsten Rallye weiteres Aufwärtspotenzial. Neue Expansionspläne in bislang wenig beachteten Geschäftseinheiten...
|14:01
14:01
Trader-Interview mit Bastian Galuschka: Rheinmetall, Wacker Neuson, Novo Nordisk, Allianz & Bechtle
In dieser Ausgabe der Marktbesprechung analysieren Andreas Bernstein und Bastian Galuschka die aktuelle Börsenlage und ..
|Sa
|Bechtle: Wochengewinner in KW 48 im TecDAX!
|Fr
|Bechtle-Aktie: War der Anstieg zu stark?
|Die Bechtle-Aktie legte in den letzten Tagen den Turbo ein und konnte aus der bestehenden Range von 34 bis 42 € nach oben ausbrechen. Am Freitag verbessert sie sich aktuell um weitere +2,2% und steht...
|Fr
|MWB RESEARCH stuft BECHTLE AG auf 'Buy'
|HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MWB Research hat die Einstufung für Bechtle mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Buy" belassen. Die neuen Rahmenverträge mit der öffentlichen Hand (ProVitako)...
|Fr
|BECHTLE AG zündet den Turbo - jetzt bloß nicht zögern!
|14:01
14:01
Trader-Interview mit Bastian Galuschka: Rheinmetall, Wacker Neuson, Novo Nordisk, Allianz & Bechtle
In dieser Ausgabe der Marktbesprechung analysieren Andreas Bernstein und Bastian Galuschka die aktuelle Börsenlage und ..
|13:57
|Vierjahrestief! Wie stark ist Novo wirklich?
|Novo Nordisk notiert aktuell bei 41 EUR - ein Niveau, das einem Vierjahrestief entspricht. Während Analysten über Preisdruck, verschärfte Konkurrenz und Kapitalabflüsse berichten, setzt der Konzern...
|13:49
|Ozempic and other GLP-1s about to take a bite out of the fast-food business: experts
|13:38
|NOVO NORDISK A/S wankt - jetzt zählt jede Sekunde!
|13:31
|Novo Nordisk's Latest Clinical Result Is Sending the Stock Plunging. Here's What Investors Need to Know.
|14:23
|Rüstungsaktien kollabieren: Rheinmetall & Co. tiefrot - ist das DER Moment zum Einsteigen?
|© Foto: Philipp Schulze - dpaRheinmetall, Renk und Hensoldt rutschen ab. Laut Citi sind die Rückgänge aber kein Trendbruch: Analyst Armitage hält die Panik für überzogen und spricht trotz der Abverkäufe...
|14:20
|Aktien Frankfurt: Herber Dämpfer zum Start in den Dezember - Airbus sacken ab
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einer starken Vorwoche am deutschen Aktienmarkt droht der Start in den Dezember zu misslingen. Japans Notenbankchef trübte am Montag die zuletzt gute Anlegerstimmung. Der...
|14:09
|EQS-DD: Rheinmetall AG: Armin Theodor Papperger, Kauf
|Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
01.12.2025 / 14:07...
|14:01
14:01
Trader-Interview mit Bastian Galuschka: Rheinmetall, Wacker Neuson, Novo Nordisk, Allianz & Bechtle
In dieser Ausgabe der Marktbesprechung analysieren Andreas Bernstein und Bastian Galuschka die aktuelle Börsenlage und ..
|13:51
|Söllner: Call des Jahres! Neue Nvidia?! Rheinmetall, Xiaomi raus, Bitcoin, Tonies, bessere IonQ
|In dieser Ausgabe spricht Florian Söllner über seine Eindrücke vom Eigenkapitalforum in Frankfurt, neue Ideen für Depot 2030 und TFA sowie die Frage: Was ist noch Substanz - und was nur Show? Im Fokus...
|14:01
14:01
Trader-Interview mit Bastian Galuschka: Rheinmetall, Wacker Neuson, Novo Nordisk, Allianz & Bechtle
In dieser Ausgabe der Marktbesprechung analysieren Andreas Bernstein und Bastian Galuschka die aktuelle Börsenlage und ..
|Do
|JEFFERIES stuft Wacker Neuson auf 'Hold'
|NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Wacker Neuson nach einem Besuch des Frankfurter Eigenkapitalforums von 25,50 auf 21 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold"...
|Di
|Wacker Neuson: Mit 78% Europa-Umsatz in der Pole Position für den Wiederaufbau der Ukraine!
|24.11.
|ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Erholt in die Woche - Kursrally von Bayer
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit der vagen Hoffnung auf einen Friedensplan für die Ukraine ist der deutsche Aktienmarkt freundlich in die neue Börsenwoche gegangen. Der Dax stieg am Montag um 0,64 Prozent...
|24.11.
|AKTIEN IM FOKUS: Ukraine-Entwicklung belastet Rüstung und hilft Infrastruktur
| FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Rüstungsaktien unter Druck und Infrastrukturaktien auf der Gewinnerseite - das ist am Montag das Bild am deutschen Aktienmarkt angesichts der Einigung zwischen den USA...
