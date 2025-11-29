Bechtle ISIN: DE0005158703 konnte im Wochenverlauf 15,69 Prozent zulegen. Mit diesem Kursgewinn war das Unternehmen aus Neckarsulm der Top-Performer im TecDAX. Zum Handelsende am Freitag notierte die Aktie bei 44,40 Euro, das Wochenhoch hat man im Tagesverlauf mit 44,74 Euro am Handelsplatz Xetra gesehen.StatusDie Aktie ist keine laufende RuMaS-Empfehlung. Entscheiden Sie selbst, ob ein Einstieg für Sie in Betracht kommt. Wenn Sie unsere Meinung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 RuMaS