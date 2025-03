Glarner Kantonalbank AG / Schlagwort(e): Rating

Glarner Kantonalbank mit sehr gutem AA Rating



07.03.2025 / 07:00 CET/CEST





Glarus, 7. März 2025 - Die Glarner Kantonalbank erhält von der Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) im diesjährigen Ratingbericht erneut ein sehr gutes AA Rating. S&P führt die starke Verankerung der Glarner Kantonalbank im Kanton Glarus wie auch die sehr gute Kapitalisierung als grösste Stärken auf. Die Ratingagentur Standard & Poor's stellt der Glarner Kantonalbank in ihrem Ratingbericht vom 5. März 2025 sowohl auf kurz- wie auch auf langfristige Sicht eine erstklassige Kreditqualität (kurzfristige Verbindlichkeiten: A-1+, langfristige Verbindlichkeiten: AA, Ausblick: stabil) aus. S&P hebt die sehr starke und nachhaltig hohe Kapitalisierung, die Positionierung als führende Bank für Privat- und Firmenkunden im Heimatkanton Glarus und die ergänzenden Geschäftsaktivitäten in der gesamten Deutschschweiz hervor. Der Ausblick von S&P für die Entwicklung des Ratings der Glarner Kantonalbank bleibt stabil.



Sven Wiederkehr, CEO der Glarner Kantonalbank, zeigt sich erfreut: «Das Rating von S&P unterstreicht unsere ausgezeichnete Kreditqualität, unser risikoarmes Wachstum wie auch unsere starke Kapitalbasis. Die Glarner Kantonalbank gehört mit diesem Rating zu den sehr gut bewerteten Banken.» Weitere Details können dem ausführlichen Ratingbericht von S&P (nur in Englisch) unter glkb.ch/rating entnommen werden.



Ende der Medienmitteilungen