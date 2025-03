Der DAX präsentierte sich am Donnerstag recht volatil. Am Morgen markierte er zunächst ein neues Allzeithoch, dann ging es um fast 400 Punkte abwärts. Und zum Handelsende gelang es ihm dann erneut eine neue Bestmarke zu erklimmen. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Maximilian Völkl in ...