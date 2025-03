NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Merck KGaA mit einem Kursziel von 190 Euro auf "Overweight" belassen. Die Berechenbarkeit des Wachstumswegs der Darmstädter bessere sich 2025, schrieb Analyst Richard Vosser in seiner am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung des Zwischenberichts. Im Life Science Bereich kehre man gar auf den Wachstumspfad zurück. Dies werde mit Blick auf die Aktien noch vollkommen vernachlässigt./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 07.03.2025 / 00:52 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.03.2025 / 00:52 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0006599905