Ehemals German Startups Group richtet sich neu aus: Übernahme der The Payments Group soll Wachstumspotenzial im digitalen Zahlungsverkehr erschließen

The Payments Group Holding, ehemals bekannt als German Startups Group und später als SGT German Private Equity, vollzieht aktuell eine fundamentale strategische Neuausrichtung. Das Unternehmen unter der Führung von Geschäftsführer Christoph Gerlinger hat Anfang 2024 das verlustbringende Private-Equity-Geschäft eingestellt und konzentriert sich nun auf die geplante Akquisition der The Payments Group (TPG), einer Gruppe aus vier spezialisierten FinTech- und PayTech-Unternehmen. Diese transformatorische Übernahme soll dem Unternehmen neue Wachstums- und Ertragsperspektiven eröffnen. Wie Gerlinger betont, entwickelt sich die Gesellschaft "von einer Beteiligungs- zu einer operativen Gesellschaft" und vollzieht damit ihre dritte Börsengeschichte seit dem IPO im Jahr 2015. Die Gesellschaft befindet sich derzeit noch in rechtlichen Auseinandersetzungen mit der ehemaligen Großaktionärin SGT Capital LLC und ihren verbundenen Unternehmen, wobei offene Forderungen von etwa 5,3 Millionen Euro im Raum stehen. Trotz dieser Herausforderungen sieht die Unternehmensführung den Aktienkurs deutlich unter dem tatsächlichen Substanzwert und zeigt Zuversicht für die Zukunft.

Das PayTech-Geschäftsmodell der Zukunft

Die zum Erwerb vorgesehene TPG bietet ein breites Spektrum an digitalen Zahlungslösungen - von E-Wallets und Prepaid-Gutscheinen bis hin zu Bargeld-zu-digital-Transaktionen. Mit einer eigenen Zahlungsplattform und einer kürzlich erhaltenen E-Geld-Lizenz der maltesischen Finanzaufsicht positioniert sich die Gruppe für europäisches Wachstum. Das abgewickelte Zahlungsvolumen soll 2025 auf knapp 140 Millionen Euro steigen, mit Umsatzerwartungen von circa 10 Millionen Euro und einer angestrebten EBITDA-Marge von über 20 Prozent für 2026. Die TPG setzt auf einen kosteneffizienten White-Label-Ansatz bei der Vermarktung ihrer Prepaid-Programme und ist bereits in 21 Ländern aktiv. Für die Akquisition der TPG plant die Holding eine Kombination aus Barzahlung und Aktienübertragung, wobei nach Abschluss der Transaktion zwischen 23 und 35 Millionen Aktien ausstehen würden. Parallel zur PayTech-Strategie verfolgt das Unternehmen auch Projekte im Bereich künstlicher Intelligenz, die durch Partnerschaften mit Spezialisten vorangetrieben werden sollen.

