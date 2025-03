Einstellung AufnahmeISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: AnmerkungenCA25381D2068 Digihost Technology Inc. 07.03.2025 CA25380B1022 Digihost Technology Inc. 10.03.2025 Tausch 1:1NO0010895667 CodeLab Capital AS 07.03.2025 NO0013483503 CodeLab Capital AS 10.03.2025 Tausch 50:1CA45568X2059 Indigo Exploration Inc. 07.03.2025 CA45568X3040 Indigo Exploration Inc. 10.03.2025 Tausch 2:1