Die Siltronic-Aktie durchlebte am Freitag einen äußerst turbulenten Handelstag an der Frankfurter Börse. Im XETRA-Handel musste das Papier des Wafer-Herstellers herbe Verluste hinnehmen. Bereits zum Handelsstart lag der Kurs bei 49,92 EUR, doch im Tagesverlauf beschleunigte sich der Abwärtstrend dramatisch. Am Nachmittag notierte die Aktie schließlich bei 46,02 EUR, was einem Tagesverlust von 8,3 Prozent entspricht. Zeitweise fiel der Kurs sogar bis auf 45,50 EUR. Das Handelsvolumen war mit über 85.000 gehandelten Aktien überdurchschnittlich hoch, was auf nervöse Marktteilnehmer hindeutet.

Die aktuelle Kursentwicklung steht in krassem Gegensatz zum 52-Wochen-Hoch von 89,05 EUR, das die Siltronic-Aktie noch am 21. März 2024 erreichte. Damit liegt der aktuelle Kurs fast 94 Prozent unter diesem Höchststand. Dennoch bewegt sich der Wert mit etwa 21 Prozent deutlich über dem 52-Wochen-Tief von 36,44 EUR vom Februar 2025. Analysten sehen mittelfristig ein Kursziel von durchschnittlich 62,60 EUR, was deutliches Erholungspotenzial signalisiert, jedoch weit unter den Höchstständen vom Frühjahr 2024 liegt.

Gewinnrückgang und Dividendenkürzung belasten Kurs

Die jüngsten Quartalszahlen dürften maßgeblich zur aktuellen Kursschwäche beigetragen haben. In der Finanzkonferenz vom 24. Oktober 2024 offenbarte Siltronic einen deutlichen Gewinnrückgang. Der Gewinn pro Aktie sank auf 0,60 EUR, nach 1,10 EUR im Vergleichszeitraum des Vorjahres - eine Minderung um 45 Prozent. Dies trotz eines leichten Umsatzanstiegs um 2,35 Prozent auf 357,30 Millionen EUR. Besonders beunruhigend für Anleger: Die Dividendenprognose für das laufende Jahr. Nach einer Ausschüttung von 1,20 EUR je Aktie im Jahr 2023 rechnen Experten nun mit einer drastisch reduzierten Dividende zwischen 0,34 EUR und 0,41 EUR für das Geschäftsjahr 2024. Für das Gesamtjahr 2024 prognostizieren Analysten ein Ergebnis je Aktie zwischen 2,33 EUR und 2,35 EUR. Die nächsten Quartalsergebnisse werden für Ende April 2025 erwartet und dürften richtungsweisend für die weitere Kursentwicklung sein.

