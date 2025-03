The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 07.03.2025Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 07.03.2025ISIN NameCA25381D2068 DIGIHOST TECHN. INC. O.N.CA45568X2059 INDIGO EXPLORATION INC.NO0010895667 CODELAB CAPIT. NK-,13736