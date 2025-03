Der Aktienkurs von Blackstone Mortgage Trust verzeichnete am 8. März 2025 einen beachtlichen Zuwachs von 2,77% auf 20,42 USD, was einem Plus von 0,55 USD gegenüber dem vorherigen Handelstag entspricht. Diese positive Entwicklung steht im Kontrast zum leichten Rückgang von 0,04% auf 18,56 EUR, den die Aktie zwei Tage zuvor im frühen Handel verzeichnet hatte. Trotz dieses jüngsten Aufschwungs bleibt die Aktie mit einem monatlichen Rückgang von 2,27% unter Druck. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,2 Milliarden Euro und 171,6 Millionen ausstehenden Aktien liegt der aktuelle Kurs 19,03% über dem 52-Wochen-Tief, aber immer noch 3,31% unter dem Jahreshöchststand.

Kennzahlen deuten auf gemischte Bewertung hin

Die finanziellen Kennzahlen des Immobilienfinanzierers zeigen ein differenziertes Bild. Das aktuelle Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt bei 7,03, was auf eine potenzielle Überbewertung hindeutet. Dagegen steht ein Kurs-Cashflow-Verhältnis von 9,56, das im Branchenvergleich als relativ günstig eingestuft werden kann. Für 2025 wird ein KGV von 12,88 prognostiziert, während das Unternehmen weiterhin eine vierteljährliche Dividende von 0,47 USD ausschüttet.

