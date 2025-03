Die Kernel Holding S.A. musste am 04. März 2025 einen erheblichen Rückschlag an der Börse hinnehmen. Der Aktienkurs des ukrainischen Agrarunternehmens verzeichnete einen dramatischen Einbruch von 9,62 Prozent, gefolgt von weiteren Verlusten in den darauffolgenden Tagen. Aktuell steht der Kurs bei 5,148 EUR (Stand: 08. März, 10:20 Uhr) und stagniert im Vergleich zum Vortag. Im Monatsverlauf summiert sich der Verlust bereits auf 6,07 Prozent, was die anhaltende Schwächephase des Unternehmens unterstreicht. Die Marktkapitalisierung beläuft sich derzeit auf 432,6 Millionen Euro.

Bewertungskennzahlen deuten auf Unterbewertung hin

Trotz der aktuellen Kursschwäche weist die Aktie des Agrarspezialisten bemerkenswerte Fundamentaldaten auf. Mit einem KUV von 0,12 und einem KGV von 2,58 erscheint der Titel aus rein rechnerischer Sicht äußerst günstig bewertet. Der Cash-Flow pro Aktie liegt mit 5,62 EUR sogar über dem aktuellen Börsenkurs, was zu einem niedrigen KCV von 0,92 führt. Langfristig betrachtet zeigt die Kernel Holding Aktie dennoch Stärke mit einem Jahresplus von 76,95 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

