Die 3I Group verzeichnete am 7. März 2025 einen leichten Kursrückgang von 0,22% auf 45,60 EUR. Im aktuellen Handelsverlauf notiert die Aktie bei 46,20 EUR (Stand: 08. März) und zeigt damit eine Stabilisierung nach den jüngsten Verlusten. Auf Monatssicht musste das Investmentunternehmen, das sich auf Private Equity und Infrastruktur konzentriert, allerdings einen Rückgang von 3,35% hinnehmen. Mit einer Marktkapitalisierung von 44,6 Milliarden Euro bleibt der Konzern dennoch ein Schwergewicht im Finanzsektor.

Anstehender Capital Markets Day

Anleger richten ihren Blick nun auf den bevorstehenden Capital Markets Day, der am 20. März 2025 stattfinden wird. Von dieser Veranstaltung erhoffen sich Marktbeobachter neue Einblicke in die strategische Ausrichtung des Unternehmens. Trotz der kurzfristigen Schwankungen zeigt sich die 3I Group im Jahresvergleich mit einem Plus von 54,44% weiterhin in einer soliden Position.

