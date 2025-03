© Foto: picture alliance/dpa | Boris Roessler

Diese in den kommenden Tagen (KW11) anstehenden US-Quartalszahlen müssen Anlegerinnen und Anleger kennen: Herausforderungen, Erwartungen und die aktuell eingepreisten Kursreaktionen - alles auf einen Blick!Montag, 10. März: BioNTech Das Jahr hatte für die Aktie des Mainzer Biotechnologieunternehmens durchaus vielversprechend begonnen. Nach dem Jahreswechsel gelang rasch eine Kurssteigerung um 10 Prozent. Doch in den vergangenen Wochen haben sich die Käuferinnen und Käufer am Widerstand bei 125 US-Dollar die Zähne ausgebissen - es fehlte schlicht an neuen Impulsen. Und wenn es welche gab, waren die oft nicht positiv. So zum Beispiel die von US-Gesundheitsminister und Impfleugner Robert …