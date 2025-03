Die Qualcomm Aktie verzeichnete am 8. März 2025 eine moderate Preissteigerung von 0,11 Prozent und erreichte damit einen Kurs von 148,62 Euro. Diese dezente Aufwärtsbewegung stellt eine willkommene Stabilisierung für den Technologiewert dar, nachdem der Kurs in den vergangenen Tagen unter Druck stand. Am 7. März hatte die Aktie noch einen deutlichen Rückgang verbucht. Im monatlichen Vergleich zeigt sich dennoch eine negative Tendenz mit einem Minus von 1,97 Prozent, während auf Jahressicht ein Wertverlust von 6,89 Prozent zu Buche steht.

Finanzielle Kennzahlen im Überblick

Der Halbleiterriese mit Spezialisierung auf Mobilfunktechnologie weist aktuell eine Marktkapitalisierung von 164,4 Milliarden Euro auf. Mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis von etwa 16,21 und einem Kurs-Cashflow-Verhältnis von 13,47 positioniert sich der Technologiekonzern in einem für die Branche ordentlichen Bewertungsrahmen. Trotz der jüngsten Schwankungen notiert die Aktie derzeit 10,75 Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief.

Anzeige

Qualcomm-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Qualcomm-Analyse vom 9. März liefert die Antwort:

Die neusten Qualcomm-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Qualcomm-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 9. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Qualcomm: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...