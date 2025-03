Die Börsengruppe verteidigt ihr Wachstumssegment gegen externe Übernahmeversuche, während sie ihre Transformation zum Daten- und Analysekonzern erfolgreich vorantreibt.

Die London Stock Exchange Group (LSEG) steht aktuell im Zentrum strategischer Überlegungen zur Zukunft des Alternative Investment Market (AIM). Eine Gruppe von Führungskräften und Finanzexperten unter der Leitung des ehemaligen Boku-CEOs Jon Prideaux hat in den vergangenen Wochen Gespräche mit Unternehmen und Brokern geführt, um Unterstützung für einen Vorschlag zur Wiederbelebung des schwächelnden Marktsegments zu gewinnen. Der Plan sieht vor, den AIM in "Global Growth Exchange" umzubenennen und durch neue Investoren zu stärken. Die LSEG reagierte jedoch unmissverständlich auf diese Initiative: "AIM steht nicht zum Verkauf", hieß es in einer offiziellen Stellungnahme. Die Börse betonte, dass der Markt ein "wesentlicher Bestandteil" ihrer Strategie sei, um ein nahtloses Finanzierungskontinuum für Unternehmen in Großbritannien zu schaffen.

Transformation und Erfolge der LSEG

Unter der Führung von CEO David Schwimmer hat sich die London Stock Exchange Group in einen Daten- und Analysekonzern verwandelt, nicht zuletzt durch die 27-Milliarden-Dollar-Übernahme von Refinitiv im Jahr 2021. Diese strategische Neuausrichtung spiegelt sich auch im Aktienkurs wider: Seit Schwimmers Amtsantritt im April 2018 sind die LSEG-Aktien um etwa 155 Prozent gestiegen, was einer Marktkapitalisierung von 57,5 Milliarden Pfund entspricht. Gleichzeitig zeigt sich die Börse als wichtiger Partner für innovative Projekte wie die SYRIUS-Initiative von Elcogen AS. Dieses mit 10 Millionen Euro geförderte Projekt zielt auf die Dekarbonisierung der Stahlindustrie ab und unterstreicht die Bedeutung der LSEG für zukunftsweisende Technologien im Bereich der grünen Energie. Trotz dieser positiven Entwicklungen steht der AIM-Markt vor Herausforderungen - die Zahl der dort notierten Unternehmen ist erstmals seit 2001 unter 700 gefallen, was die Diskussion über potenzielle Reformen oder strukturelle Veränderungen weiter anfacht.

