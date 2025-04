Aktie massiv unterbewertet: GoldMining: Eine herausragende Investitionsmöglichkeit

Anzeige / Werbung

Die Marktkapitalisierung von Gold Mining liegt bei etwa 132 Millionen Euro. Wenn man die liquiden Mittel und marktfähigen Wertpapiere berücksichtigt, wird der verbleibende Wert des Unternehmens erheblich unterschätzt.

Liebe Leserinnen und Leser,

die globalen Aktienmärkte brachen am Montag ein und schürten die Angst vor einem drohenden Handelskrieg und einer drohenden globalen Rezession.

Der starke Rückgang folgte auf die Ankündigung neuer Zölle durch US-Präsident Donald Trump, die Panik auf den globalen Märkten auslöste und die Rezessionsängste verstärkte.

Dennoch gibt es Möglichkeiten für Anleger, die Auswirkungen abzumildern.

Daher raten wir, langfristig zu denken und den jüngsten Ausverkauf und die mögliche Rezession als Kaufgelegenheit mit einem besseren Preis-Leistungs-Verhältnis zu betrachten.

Rohstoffaktien können Ihnen dabei helfen, Ihre Diversifizierung zu erhöhen und sich gegen Inflation abzusichern. Rohstoffaktien können die Diversifizierung Ihres Portfolios erhöhen, da sie in vielen Sektoren vorkommen. Da Rohstoffe oft lebensnotwendig sind, ist es weniger wahrscheinlich, dass Verbraucher in schwierigen Zeiten ihre Ausgaben im Rohstoffsektor einschränken.

In dem heutigen Update werden wir die einzigartigen Stärken und Merkmale von GoldMining (WKN A2DHZ0) beleuchten, die diese Firma zu einer außergewöhnlichen Investitionsmöglichkeit machen. Mit einer soliden Finanzbasis und einem vielversprechenden Portfolio an Gold- und Kupferprojekten, bietet GoldMining Investoren eine spannende Chance.

GoldMining ist ein Unternehmen, das sich auf die Erschließung und Entwicklung von Gold- und Kupferprojekten spezialisiert hat. Mit einer starken finanziellen Basis und einem umfangreichen Portfolio an Mineralressourcen bietet GoldMining Investoren eine hervorragende Gelegenheit, von einem potenziellen Anstieg der Goldpreise zu profitieren. Die Kombination aus einer bedeutenden Ressourcengröße und soliden Cash- und Eigenkapitalbeständen hebt GoldMining von anderen Unternehmen in der Branche ab.

Das Unternehmen besitzt eine Vielzahl von Projekten in Kanada, den USA, Brasilien, Kolumbien und Peru, wobei der Schwerpunkt auf Gold liegt. Mit 12,5 Millionen Goldäquivalent-Unzen in den Kategorien gemessen und angezeigt und 9,7 Millionen Unzen in der Kategorie geschätzt, verfügt GoldMining über eine beeindruckende Ressourcengrundlage.

Das Unternehmen hält bedeutende Anteile an der Gold Royalty Corporation und US Gold Mining, die beide eine Schlüsselrolle in der finanziellen Strategie des Unternehmens spielen

Quelle Unternehmenspräsentation

GoldMining besitzt zahlreiche Vermögenswerte, die sich über mehrere Länder in den Amerikas erstrecken. Dazu gehören bedeutende Projekte wie Whistler in Alaska, La Mina in Kolumbien und San Jorge in Brasilien. Jedes dieser Projekte bietet einzigartige Möglichkeiten zur Ressourcenerweiterung und Wertschöpfung.

US GoldMining und das Whistler Projekt

Das Whistler-Projekt ist strategisch günstig gelegen, etwa 160 Kilometer nordwestlich von Anchorage. Diese Lage bietet Zugang zu wichtigen Infrastrukturen, einschließlich Straßen, Stromnetzen und einem großen Arbeitskräfteangebot. Smith hebt hervor, dass die Region ein großes Potenzial für Bergbauprojekte bietet, insbesondere in Bezug auf Gold- und Kupfervorkommen.

GoldMining hält etwa 80% der Anteile an US Gold Mining, einem Unternehmen, das sich auf ein großes Gold-Kupfer-Vorkommen in Alaska konzentriert. Dieses Projekt ist besonders vielversprechend, da es sich auf staatlichem Land befindet, was regulatorische Vorteile bietet und die Entwicklung erleichtert.

Das Whistler-Projekt hat kürzlich eine neue Ressourcenschätzung veröffentlicht, die einen bedeutenden Anstieg im Vergleich zu vorherigen Schätzungen zeigt. Mit 6,48 Millionen Unzen Goldäquivalent in der Kategorie angezeigt und weiteren 4,16 Millionen Unzen in der Kategorie geschätzt, bietet dieses Projekt ein enormes Potenzial.

Das Bohrprogramm für 2025 wird darauf abzielen, die Hochgradkerne weiter zu erforschen und die Gesamtressourcen signifikant zu erhöhen. Smith plant, die Bohrungen auf die identifizierten Hochgradzonen zu konzentrieren und gleichzeitig neue Zielgebiete innerhalb des Whistler-Projekts zu erkunden. Diese Strategie soll das langfristige Wachstum des Unternehmens unterstützen.

Anstieg der bestätigten Ressourcen um 117 %

Das Phase-I-Bohrprogramm konzentrierte sich auf die Erkundung der geologischen Struktur und die Bestätigung der Ressourcen. Die ersten Bohrlöcher zeigten vielversprechende Ergebnisse und bestätigten die Qualität des Vorkommens. Das Unternehmen hat mit einem klaren Ziel gearbeitet: die Erweiterung der mineralischen Ressourcen.

Die Metallurgie des Whistler-Projekts zeigt vielversprechende Rückgewinnungsraten, mit 83 % für Kupfer und 70 % für Gold. Diese Werte sind vielversprechend und lassen Raum für Verbesserungen. Die saubere Geologie des Projekts minimiert potenzielle Herausforderungen bei der Verarbeitung und steigert die Attraktivität des Projekts für Investoren.

GoldMining's Plan für die Beteiligung an US GoldMining

GoldMining plant, seine Beteiligung an US GoldMining strategisch zu erweitern. Mit 80 % der Anteile hat das Unternehmen eine starke Kontrolle über die Entwicklung des Projekts. Das Unternehmen betont die Bedeutung, neue Investoren und Partner zu gewinnen, um das Wachstum und die Entwicklung von US GoldMining zu unterstützen.

Die langfristige Vision für US GoldMining ist es, die Ressourcen kontinuierlich zu erweitern und neue Entdeckungen zu machen. Das Unternehmen plant, die Explorationsaktivitäten auszubauen und gleichzeitig fortschrittliche Studien zur wirtschaftlichen Machbarkeit durchzuführen. Diese Strategie soll sicherstellen, dass US GoldMining eine führende Rolle im Bergbau einnimmt.

La Mina: Geologische Eigenschaften und Erkundungspotenzial

Das La Mina-Projekt in Kolumbien hat im Jahr 2022 über eine Million Unzen hinzugefügt, und die Entdeckungskosten lagen unter zwei Dollar pro Unze. Die zentrale Verarbeitungseinheit könnte eine bedeutende wirtschaftliche Rendite bieten, während die Mine eine Lebensdauer von 11 Jahren haben könnte.

Das La Mina-Projekt in Kolumbien zeigt ähnliche geologische Prinzipien wie das Whistler-Projekt. Mit mehreren Vorkommen und einer vielversprechenden geologischen Struktur hat La Mina das Potenzial für bedeutende Entdeckungen. Smith hebt hervor, dass die laufenden Erkundungen das Projekt weiter vorantreiben werden.

Die Pläne für La Mina beinhalten die weitere Erkundung und die Entwicklung der bestehenden Vorkommen. Das Unternehmen betont die Synergien zwischen La Mina, Titiribi und Yarumalito, die zusammen eine bedeutende Ressourcengrundlage bilden können. Diese strategische Ausrichtung wird die Position von GoldMining im kolumbianischen Bergbausektor stärken.

Das Sao Jorge Projekt in Brasilien

Das Sao Jorge-Projekt, das sich in der Tapajos-Region befindet, ist eine strukturell kontrollierte Zone der Mineralisierung. Es zeigt Merkmale eines orogenen Stilsystems und eines intrusionsbezogenen Systems. Das bestehende Vorkommen hat wahrscheinlich über 98 % aller bisherigen Bohrungen auf dem Grundstück gesehen, jedoch sehen wir ein viel breiteres Potenzial über unsere Ansprüche hinweg.

Für das Jahr 2024 war ein Bohrprogramm von etwa 1.000 Metern geplant, dass sich hauptsächlich auf das Sao Jorge-Vorkommen und den Gesamtbereich des hochgradigen San Jorge-Korridors konzentrierte. Drei der fünf Bohrlöcher wurden direkt im Vorkommen selbst gebohrt, wobei ein bemerkenswerter Schnitt von 163 Metern bei 1,02 Gramm pro Tonne Goldäquivalent erzielt wurde.

Für 2025 plant das Unternehmen, die Exploration erheblich zu intensivieren. Das Ziel ist es, die bestehenden Anomalien systematisch zu testen und weitere Bohrungen durchzuführen, um neue Entdeckungen zu machen. GoldMining strebt ein mehrdimensionales Programm an, das sowohl systematische Bodenuntersuchungen als auch gezielte Bohrungen umfasst.

Das bestehende Vorkommen von Sao Jorge beträgt etwa 700.000 Unzen in der angezeigten Kategorie und weitere 700.000 Unzen in der geschätzten Kategorie. Dies ist jedoch nur die Spitze des Eisbergs. Mit einer enormen Landfläche von 46.000 Hektar und mineralischen Anomalien, die bis zu einem Kilometer vom bestehenden Vorkommen entfernt identifiziert wurden, ist das Wachstumspotenzial erheblich.

Die nächsten Schritte konzentrieren sich darauf, die Explorationsbemühungen zu beschleunigen und zusätzliche Ziele zu identifizieren. GoldMining plant, ein umfassendes Bohrprogramm zu entwickeln, um die Ressourcen signifikant zu erweitern und die bestehenden Vorkommen weiter zu erkunden. Die Beibehaltung eines bedeutenden Anteils am Projekt ist für das Unternehmen von entscheidender Bedeutung, um den maximalen Wert für seine Aktionäre zu gewährleisten.

Es wäre ein Fehler, das Sao Jorge-Projekt in seinem aktuellen Entwicklungsstadium zu verkaufen. Die Möglichkeit, mehr Goldvorkommen zu entdecken, ist zu groß. Ein Joint Venture könnte sinnvoll sein, um die Exploration zu beschleunigen, jedoch sieht das Management den langfristigen Wert, den sie durch den Erhalt des Projekts für ihre Aktionäre schaffen können.

Die anderen Projekte von GoldMining

Überblick über NevGold

NevGold ist ein Junior-Explorer mit zwei Hauptprojekten: Nutmeg Mountain in Idaho und Limousine Butte in Nevada. Die strategische Partnerschaft mit NevGold bietet GoldMining die Möglichkeit, von deren Fortschritten zu profitieren, während wir weiterhin eine bedeutende Beteiligung halten.

GoldMining plant, seine Beteiligung an NevGold langfristig zu unterstützen. Obwohl unsere Anteile voraussichtlich sinken werden, behält das Management von GoldMining das Vertrauen in das Team von NevGold und deren Fähigkeit, die Projekte voranzutreiben. Die Fortschritte bei Nutmeg Mountain und Limousine Butte sind für uns von Interesse.

Rea Uranium Projekt

Das Rea-Uranprojekt in der Athabasca-Region hat in letzter Zeit an Aufmerksamkeit gewonnen. GoldMining steht in engem Kontakt mit seinem Partner Orano, um die nächsten Schritte in der Erkundung und Genehmigung zu planen. Die Zielvorbereitung ist bereits im Gange, und wir sind optimistisch, dass wir bald mit den Bohrungen beginnen können.

Orano hält 25 % an dem Rea-Uranprojekt und bringt wertvolle Expertise und Ressourcen in die Partnerschaft ein. GoldMining wird seine Interessen im Rahmen der Genehmigungs- und Explorationsaktivitäten berücksichtigen und man kann gespannt sein auf die nächsten Schritte.

GoldMining verfolgt eine klare Strategie zur Schaffung von Shareholder-Wert

Durch die Maximierung der Ressourcen in seine Projekte, die Unterstützung ihrer Beteiligungen und die Identifizierung neuer Möglichkeiten zur Wertschöpfung strebt das Unternehmen an, den Wert pro Aktie signifikant zu steigern.

GoldMining ist bestrebt, einige seiner Vermögenswerte in die Entwicklungsphase zu überführen, wenn die Marktbedingungen und die finanziellen Rahmenbedingungen es zulassen. Die Entscheidung wird auf der Grundlage des Potenzials zur Wertsteigerung getroffen, wobei alle Optionen sorgfältig abgewogen werden.

Das Unternehmen ist in der Lage, seine aktuellen Projekte zu finanzieren, jedoch muss man die Finanzierung für bedeutende Erweiterungen, wie die in Sao Jorge, genau prüfen. Die Möglichkeit, mit Partnern zusammenzuarbeiten, wird in Betracht gezogen, um größere Projekte voranzutreiben.

GoldMining bleibt aktiv auf der Suche nach neuen Projekten, die sein Portfolio ergänzen können. Die Fokussierung auf bestehende Projekte bleibt jedoch vorrangig, während das Unternehmen auch potenzielle Übernahmen oder Partnerschaften in Betracht ziehen, die den Wert steigern können.

In den nächsten drei Jahren sehen wir GoldMining als ein Unternehmen, das in der Branche anerkannt ist, mit einem Portfolio von Projekten, die signifikantes Wachstum und Wertschöpfung bieten. Wir erwarten, dass die Ressourcenbasis und der Marktwert erheblich steigen, während das Unternehmen neue Partnerschaften eingehen und bestehende Projekte weiterentwickeln wird.

GoldMining ist und bleibt eine herausragende Investitionsmöglichkeit

Mit einem starken Fokus auf die Zukunft und der Fähigkeit, sich an veränderte Marktbedingungen anzupassen, ist Gold Mining gut positioniert, um weiterhin bedeutende Fortschritte zu erzielen und den Wert für seine Aktionäre zu steigern.

Diese Diskrepanz zwischen dem Marktwert und dem tatsächlichen Wert der Ressourcen bietet eine einzigartige Gelegenheit für Investoren, die das Potenzial des Unternehmens erkennen. GoldMining zielt darauf ab, diesen Wert durch gezielte Projekte und Partnerschaften zu realisieren.

Daher sehen einige Analysten GoldMining als massiv unterbewertet an, mit einer positiven Prognose für die Zukunft.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen aus der Mining-Investor Redaktion

Besuchen Sie www.goldmining.com, um mehr über das Unternehmen und seine Aktivitäten zu erfahren.

Enthaltene Werte: XD0002747026,XD0002746952,XD0002058432,CA38149E1016,CA38071H1064,US90291W1080