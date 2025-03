NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Eon von 15,00 auf 15,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. In einer am Montag vorliegenden Studie begründete Analystin Deepa Venkateswaran, warum Portfoliomanager die Aktie des deutschen Energieunternehmens im Portfolio haben sollten. Bereits in ihrem Branchenausblick für 2025 habe sie diese Aktie als "Top Pick" hervorgehoben, schrieb sie. Die Analystin betonte, dass Eon über "einen attraktiven Geschäftsmix mit hohem Engagement in regulierten und quasiregulierten Geschäftsbereichen" verfüge und gegenüber makroökonomischen Bedingungen weitgehend abgeschottet sei./ck/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 07.03.2025 / 14:14 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2025 / 05:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000ENAG999