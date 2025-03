Der DAX ist weiter auf Rekordjagd. Trotz Gewinnmitnahmen am Freitag legte das größte deutsche Börsenbarometer auf Wochensicht um 457 Punkte zu und schloss +2,03% höher mit knapp 23.009 Punkten. Auf dem Kaufzettel ganz oben standen die Papiere von Heidelberg Materials und Commerzbank, Vonovia landete abgeschlagen am DAX-Ende. Geht die Rallye auch in der neuen Woche weiter? Der Index startete furios in die Woche und übersprang am Montag erstmals die ...

