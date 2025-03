Zum Wochenschluss ging es an der Frankfurter Börse bergab, da Anleger nach einer turbulenten Handelswoche Gewinne mitnahmen. Der DAX, der am Vortag mit 23.475 Punkten noch ein neues Rekordhoch erreicht hatte, rutschte am Nachmittag zeitweise unter die Marke von 23.000 Punkten. Am Ende schloss der deutsche ...