© Foto: Sven Hoppe - dpa

BMW gerät durch hohe US-Zölle unter Druck, während VW vorerst verschont bleibt - doch der Handelskonflikt könnte für alle deutschen Autobauer gefährlich werden. Der bayerische Autobauer BMW steht unter massivem Druck: Während Volkswagen von den verschobenen US-Zollerhöhungen profitiert, muss BMW bereits deutlich höhere Einfuhrabgaben auf seine in Mexiko produzierten Fahrzeuge zahlen. Der Zollsatz für BMW-Importe in die USA steigt von bisher 2,5 Prozent auf 25 Prozent - eine dramatische Verschärfung, die den Konzern teuer zu stehen kommen könnte. BMW zwischen den Fronten des Handelskonflikts Der Grund für die drastische Erhöhung: BMWs in Mexiko gefertigte Autos erfüllen nicht die …