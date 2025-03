Der Versicherungsdienstleister JDC Group hat die hochgesteckten Erwartungen erfüllt und tritt zunehmend den Beweis an, dass das Plattformgeschäft - nach den enormen Investitionen der vergangenen Jahre - skaliert. So zeigt die Gesellschaft für 2024 Erlöse von 220,88 Mio. Euro, was (wie avisiert) am oberen Ende der prognostizierten Spanne von 205 bis 220 Mio. Euro Umsatz liegt. Das EBITDA (Ergebnis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...