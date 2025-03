FRANKFURT/PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Nach schwachem Vorwochenabschluss stehen Rüstungswerte in der Gunst europäischer Anleger am Montag wieder weit oben. Rheinmetall kletterten im Dax bis zu 3,5 Prozent, Hensoldt zogen im MDax sogar fast 5 Prozent an. Thales gewannen in Paris bis zu 3,4 Prozent.

Berenberg-Analyst George McWhirter reagierte mit einer Aufstockung seiner Kursziele auf den geopolitischen Paradigmenwechsel und Beginn eines "Dekaden-langen Wiederbewaffnungszyklus". Bis 2035 werden die europäischen Verteidigungsbudgets seiner Meinung nach im hohen einstelligen Prozentbereich steigen. Sein Branchenfavorit ist Rheinmetall.

Die Aktien von BAE Systems scherten etwas aus und notierten kaum verändert. Bei den Briten hob McWhirter zwar auch das Ziel, strich allerdings seine Kaufempfehlung. Der Konzern stehe etwas im Zwielicht unklarer US-Rüstungsbudgets. Denn während Europa im jahrzehntelang vernachlässigten Bereich kräftig investiert, wollen die USA unter dem Präsidente Donald Trump und seinem obersten Kostenprüfer Elon Musk deutlich einsparen./ag/mis

GB0002634946, FR0000121329, DE0007030009, DE0008469008, DE0008467416, DE000HAG0005, DE000RENK730