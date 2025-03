Der Dax startet vorsichtig und zurückhaltend in die neue Handelswoche. Wieder einmal dürfte es eine herausfordernde Handelswoche werden. In den nächsten Handelstagen stehen zahlreiche eminent wichtige Preisdaten zur Veröffentlichung an. Die Quartalsberichtssaison spielt hingegen nur noch eine untergeordnete Rolle. Der Fokus richtet sich vielmehr auf die USA und hier vor allem auf deren Handelspolitik. Für den Dax muss es aus charttechnischer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...