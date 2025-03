NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Traton nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 32,40 Euro auf "Neutral" belassen. Die Ziele für 2025 lägen niedriger als gedacht, schrieb Analystin Daniela Costa am Montag nach dem Zwischenbericht des Lkw-Konzerns. Der Konsens für das bereinigte operative Ergebnis dürfte im hohen einstelligen Prozentbereich sinken./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2025 / 07:51 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000TRAT0N7