Die SAP SE-Aktie verzeichnete am Handelstag deutliche Verluste. Im XETRA-Handel weitete sich der Kursrückgang im Tagesverlauf zunehmend aus. Während der Anteilsschein bei Handelsbeginn noch bei 254,25 EUR notierte, rutschte er bis zum Nachmittag um 4,3 Prozent auf 243,35 EUR ab. Zwischenzeitlich wurde sogar ein Tagestief von 242,45 EUR erreicht. Das Handelsvolumen belief sich auf über 1,6 Millionen umgesetzte Aktien, was auf erhöhte Marktaktivität hindeutet. Trotz der aktuellen Schwäche bleibt die Aktie des Walldorfer Softwarekonzerns in einer langfristig positiven Position. Seit dem 52-Wochen-Tief von 163,82 EUR im April 2024 konnte die SAP-Aktie einen beeindruckenden Anstieg von über 50 Prozent verzeichnen. Zum aktuellen 52-Wochen-Hoch von 283,50 EUR, das im Februar 2025 erreicht wurde, besteht allerdings noch ein Aufholpotenzial von rund 16,5 Prozent.

Analysten bleiben optimistisch trotz Kursrückgang

Trotz der aktuellen Kursschwäche bleibt die Stimmung unter Marktbeobachtern positiv. Analysten bewerten die SAP SE-Aktie im Durchschnitt mit einem Kursziel von 287,44 EUR, was deutliches Wachstumspotenzial signalisiert. Diese optimistische Einschätzung wird durch die jüngsten Geschäftsergebnisse gestützt: Im letzten Quartal 2024 erwirtschaftete SAP einen Gewinn pro Aktie von 1,37 EUR, was einer deutlichen Steigerung gegenüber dem Vorjahreswert von 1,02 EUR entspricht. Auch beim Umsatz konnte das Unternehmen zulegen und verzeichnete einen Anstieg um 10,75 Prozent auf 9,38 Milliarden EUR. Für das Gesamtjahr 2025 prognostizieren Experten einen Gewinn je Aktie von 6,29 EUR. Aktionäre können zudem mit einer leicht erhöhten Dividende rechnen - nach 2,35 EUR im Vorjahr wird für das laufende Jahr eine Ausschüttung von 2,37 EUR je Aktie erwartet. Die Veröffentlichung der Finanzergebnisse für das erste Quartal 2025 ist für den 22. April 2025 geplant.

