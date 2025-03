Fans können über die Partnerschaft des BWT Alpine Formel-1-Teams mit dem weltweit führenden Ticketmarktplatz auf Formel-1-Tickets auf viagogo zugreifen.

Das BWT Alpine Formel-1-Team gibt eine einzigartige Partnerschaft mit viagogo, dem weltweit führenden Ticketmarktplatz, bekannt, die es einfacher denn je macht, Tickets zu kaufen, egal wo auf der Welt sie sich befinden. Mit der viagogo-Plattform, die in 195 Ländern und 33 Sprachen verfügbar ist, haben mehr Fans Zugang zum Nervenkitzel der Formel 1, wodurch das BWT Alpine Formel-1-Team neue Zielgruppen erreichen und seine weltweite Fangemeinde vergrößern kann.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250310353124/de/

BWT Alpine Formula One Team announces a first-of-its-kind partnership with viagogo, the world's leading ticket marketplace (Graphic: Business Wire)

Diese Partnerschaft geht über den reinen Ticketverkauf hinaus das BWT Alpine Formel-1-Team wird die hochmoderne Technologieplattform und die Dateneinblicke von viagogo nutzen, um neue Zielgruppen zu erschließen und neue Marketingmöglichkeiten zu erschließen.

Die Marke viagogo wird während der gesamten Saison 2025 und darüber hinaus in den Boxen, den Hospitality-Bereichen und auf den digitalen Plattformen des BWT Alpine Formel-1-Teams sichtbar sein.

Die Vereinbarung unterstreicht die führende Position von viagogo im globalen Ticketing und ermöglicht es dem BWT Alpine Formula One Team, den Ticketbestand direkt auf der Plattform zu vertreiben. Dies erleichtert den Fans den Zugang zu Tickets und gewährleistet ein sicheres, fanfreundliches Ticketerlebnis. Dieses Vertriebsmodell, das als "Direktausgabe" bezeichnet wird, bietet den Fans eine größere Auswahl an Tickets und mehr Auswahlmöglichkeiten für Live-Veranstaltungen.

Oliver Oakes, Teamchef des, BWT Alpine Formel-1-Teams:

"Die Partnerschaft mit viagogo ist ein aufregender Schritt, um das BWT Alpine Formel-1-Team den Fans weltweit näher zu bringen. Indem wir Tickets über eine sichere und vertrauenswürdige Plattform leichter zugänglich machen, stellen wir sicher, dass mehr Fans den Nervenkitzel des Renntages aus erster Hand erleben können. Wir sind bestrebt, das Fanerlebnis zu verbessern und die globale Präsenz zu stärken diese Zusammenarbeit ist ein Beweis dafür."

Matt Drew, International Business Development Lead, viagogo:

"Wir freuen uns, mit dem BWT Alpine Formel-1-Team zusammenzuarbeiten, um Fans auf der ganzen Welt den Besuch von Formel-1-Rennen so einfach wie nie zuvor zu machen. 2024 kauften Fans aus 160 Ländern Tickets auf viagogo, um die Formel 1 live zu sehen, und durch diese Partnerschaft werden wir noch mehr Fans mit ihren Lieblingsrennen verbinden. Unser Ziel ist es, den Fans Weltklasse-Events mit einem nahtlosen Erlebnis näher zu bringen und gleichzeitig unserem Partner dabei zu helfen, seine globale Reichweite zu vergrößern und seine Einnahmen zu steigern."

"Diese Partnerschaft unterstreicht auch die Führungsrolle von viagogo bei der Weiterentwicklung der Ticketing-Branche, indem sie es dem BWT Alpine Formula One Team ermöglicht, Tickets direkt über unsere Plattform zu vertreiben und so einen neuen Standard für die Zugänglichkeit und das Engagement der Fans in der Formel 1 zu setzen."

Hinweise für Redakteure

Über viagogo:

viagogo ist der weltweit führende Marktplatz für den Kauf und Verkauf von Tickets für jedes Live-Event, überall. Über viagogo international und StubHub, unsere Plattform in Nordamerika, bedienen wir Kunden in 195 Ländern in 33 Sprachen und 49 verfügbaren Währungen. Mit jährlich mehr als 100 Millionen verfügbaren Tickets für Veranstaltungen auf der ganzen Welt von Sport bis Musik, Comedy bis Tanz, Festivals bis Theater bietet viagogo die sicherste und bequemste Möglichkeit, Tickets für die unvergesslichsten Live-Erlebnisse zu kaufen oder zu verkaufen.

Über das BWT Alpine Formel-1-Team:

Das BWT Alpine Formel-1-Team nimmt mit dem Grand-Prix-Sieger Pierre Gasly und Formel-1-Neuling Jack Doohan an der FIA Formel-1-Weltmeisterschaft teil, unter der Leitung von Teamchef Oliver Oakes und dem leitenden Berater Flavio Briatore. Das Team, das 1986 von der Familie Benetton gekauft wurde, zog 1992 nach Enstone, Oxfordshire, wo es noch heute ansässig ist. Renault kaufte das von Italienern geführte Team im Jahr 2000 und benannte es in Alpine F1 um. Das Team hat eine erfolgreiche Geschichte vorzuweisen, da es sieben Mal die Formel-1-Weltmeisterschaft gewonnen hat, darunter die Fahrer-Weltmeisterschaft (1994, 1995, 2005 und 2006) mit Michael Schumacher und Fernando Alonso sowie die Konstrukteurs-Weltmeisterschaft (1995, 2005 und 2006). Der jüngste Triumph des Teams war der 50. Sieg insgesamt beim Großen Preis von Ungarn 2021. Das Team beendete die Saison 2024 mit zwei Podiumsplätzen und belegte am Ende den sechsten Platz in der Konstrukteurswertung.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250310353124/de/

Contacts:

Medienkontakt

BWT Alpine Formula One Team

media@alpinef1.com

viagogo

press.user@viagogo.com