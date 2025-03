ATLANTA (dpa-AFX) - Knappe Reisebudgets machen der US-Fluggesellschaft Delta für das laufende Quartal einen Strich durch die Rechnung. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn je Aktie - eine in den Vereinigten Staaten und für Analysten wichtige Finanzkennziffer - dürfte nur noch bei 30 bis 50 Cent liegen, teilte die Konkurrentin von United Airlines und American Airlines am Montag überraschend mit. Noch Mitte Januar hatte Delta-Chef Ed Bastian ein Quartalsergebnis je Aktie zwischen 70 Cent bis 1 Dollar in Aussicht gestellt. Die Aktie brach im nachbörslichen Handel um mehr als ein Zehntel ein.

Bastian sagte in einem Interview mit CNBC, dass die schwache Nachfrage vorübergehen dürfte und er nicht mit einer Rezession rechne. Derzeit hadert Delta mit engen Reisekassen - neben Privatreisenden seien nun auch Geschäftskunden zögerlicher beim Reisen. Der Umsatz des ersten Quartals dürfte entsprechend nur noch um drei bis vier Prozent steigen - statt sieben bis neun Prozent bislang. Vom Erlös dürften dann auch nur noch vier bis fünf Prozent bei Delta bleiben statt sechs bis acht Prozent./ngu/zb