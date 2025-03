Galenica AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Galenica 2024 weiterhin auf Wachstumskurs



11.03.2025 / 06:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Medienmitteilung

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Die Galenica Gruppe ist mit einem Umsatzplus von 4.7% im Geschäftsjahr 2024 stark gewachsen und erzielte einen konsolidierten Nettoumsatz von CHF 3'921.1 Mio. Damit übertraf Galenica das Marktwachstum und konnte in allen wesentlichen Geschäftsbereichen Marktanteile gewinnen. Der adjustierte1 EBIT erhöhte sich um 10.3% auf CHF 211.0 Mio. Ohne die einmaligen Sonderfaktoren im Vorjahr wäre das adjustierte1 Betriebsergebnis (EBIT) um 4.9% gewachsen. Ebenso stieg der adjustierte1 Reingewinn aus fortgeführter Geschäftstätigkeit um 13.4% auf CHF 183.2 Mio. Aufgrund dieses guten Ergebnisses wird der Verwaltungsrat der Generalversammlung eine Dividendenerhöhung auf CHF 2.30 pro Aktie vorschlagen, was einer Steigerung von 4.5% entspricht. Guidance 2025 Für das Geschäftsjahr 2025 rechnet Galenica mit einem Umsatzwachstum zwischen 3% und 5%. Beim adjustierten1 EBIT erwartet Galenica eine Steigerung zwischen 4% und 6%. Galenica strebt eine nachhaltige und starke Dividendenentwicklung an und plant, die Dividende für 2025 mindestens auf dem Niveau des Vorjahres zu halten. Ausführliche Informationen im Geschäftsbericht 2024 Kennzahlen Galenica Gruppe

Kennzahlen Segment Products & Care

Kennzahlen Segment Logistics & IT

Ausblick 2025 Highlights im Geschäftsjahr 2024 Das Apothekennetz (ohne Coop Vitality) hat sich dynamisch weiterentwickelt und konnte um netto

10 Apotheken ausgebaut werden. Galenica-Apotheken sind dank einer hohen Nachfrage bei verschreibungspflichtigen Medikamenten organisch um 2.7% gewachsen und konnten weitere Marktanteile gewinnen.

Rund 193'000 Kundinnen und Kunden haben 2024 die Gesundheitsdienstleistungs- und Beratungsangebote in Apotheken von Galenica beansprucht, 39% mehr als im Vorjahr. Die Nachfrage nach Impfungen ist dabei um 20% gestiegen.

Das Exportgeschäft von Verfora entwickelte sich mit einem organischen Wachstum von 15.1% sehr positiv. Treiber war eine höhere Nachfrage von Perskindol ® in Asien sowie vorgezogene Produktauslieferungen ins Ausland aufgrund einer anstehenden Regulierungsänderung.

in Asien sowie vorgezogene Produktauslieferungen ins Ausland aufgrund einer anstehenden Regulierungsänderung. Wachstumstreiber im Bereich «Services for Professionals» (+7.5%) waren wiederum Lifestage Solutions und Medifilm im Geschäft mit Heimen und Spitex-Organisationen. Dabei hat Medifilm im Jahr 2024 zwei neue Verblisterungsmaschinen in Betrieb genommen und die Patientenanzahl um rund 10% gesteigert.

Im Bereich «Wholesale» konnte im Ärztesegment ein sehr starkes Wachstum von 7.8% realisiert werden, wodurch Marktanteile gewonnen werden konnten.

Health Supply AG, ein Joint Venture mit Planzer, entwickelte sich im Jahr 2024 nach Plan. Galexis konnte durch die Bündelung ausgelagerter Leistungen Komplexität reduzieren.

HCI Solutions hat sich erfreulich entwickelt. Bis Ende Dezember 2024 wurden rund 369 Mio. CDS-Checks durchgeführt (+33%) - ein wichtiger Beitrag zur Patientensicherheit. Kennzahlen 2024 der Galenica Gruppe (in Mio. CHF) 2024 2023 Veränderung Nettoumsatz Segment Products & Care 1'700.2 1'635.6 3.9% Retail (B2C) 1'442.0 1'385.6 4.1% Local Pharmacies 1'365.1 1'306.9 4.4% Pharmacies at Home 77.3 78.9 -2.1% Professionals (B2B) 268.2 256.1 4.7% Products & Brands 183.4 177.1 3.5% Services for Professionals 84.8 78.9 7.5% Segment Logistics & IT 3'241.4 3'077.0 5.3% Wholesale 3'105.2 2'952.7 5.2% Logistics & IT Services 157.2 144.0 9.2% Corporate und Eliminationen -1'020.6 -966.6 Galenica Gruppe 3'921.1 3'746.0 4.7% EBIT adjustiert1 Segment Products & Care1 157.3 152.3 3.2% Segment Logistics & IT1 56.8 42.3 34.2% Corporate und Eliminationen -3.1 -3.3 Galenica Gruppe1 211.0 191.3 10.3% Reingewinn aus fortgeführter Geschäftstätigkeit adjustiert1 183.2 161.6 13.4%

1Ohne Einflüsse aus IFRS 16 und IAS 19 Stärkung der flächendeckenden Gesundheitsversorgung in der Schweiz Im Geschäftsjahr 2024 wuchs die Anzahl der Apotheken um 10 auf insgesamt 376 Standorte. Besonders im Berner Oberland und im Tessin verstärkte Galenica ihre Präsenz und leistete somit einen wichtigen Beitrag zur flächendeckenden pharmazeutischen Versorgung der Schweiz. Die Bedeutung der Apotheken für die niederschwellige Gesundheitsversorgung nahm 2024 weiter zu. So führten die Apotheken von Galenica 193'000 kostenpflichtige Beratungen durch, was einem Anstieg von 39% im Vergleich zum Vorjahr entspricht. 40 Apotheken im Netzwerk führen inzwischen das Angebot «Beratung plus», das fundierte Beratungen zu akuten Gesundheitsbeschwerden bietet. Im Bereich der Digitalisierung wurde im Berichtsjahr die Einführung des Rezepte-Managers für alle Apothekenformate vorbereitet. Fokus 2025 Galenica wird den kostengünstigen Zugang zu Gesundheitsdienstleistungen weiter ausbauen. Seit Februar 2025 ist der neue digitale Rezepte-Manager verfügbar und bietet den Kundinnen und Kunden die Möglichkeit, ihre Dauerrezepte sowie verschreibungspflichtigen Medikamente digital zu verwalten, einzusehen und nachzubestellen. Ab dem Frühling 2025 werden weitere 25 Apotheken, darunter erstmals auch Sun Store Apotheken, die Konsultation in der Apotheke unter dem Namen «Beratung plus» anbieten. Auch die Zusammenarbeit mit digitalen Gesundheitsplattformen wird weiter vorangetrieben. Steigende Nachfrage nach Home-Care-Dienstleistungen Galenica ist im Bereich Home Care im Jahr 2024 weitergewachsen. Zum Angebot für Alters- und Pflegeheime sowie Spitex-Organisationen gehören die Verblisterung von Medikamenten durch Medifilm, die automatisierte Bestellung und Abrechnung von Verbrauchsmaterialien und Pflegeprodukten über die Plattform von Lifestage Solutions, die klinische Ernährung durch Bichsel und mobile Heimärzte von Emeda. 2024 hat der Prozess gestartet, das gesamte Home-Care-Geschäft noch besser zu bündeln. Die Kapazitäten bei Medifilm konnten im letzten Jahr durch die Inbetriebnahme von zwei neuen Verblisterungsmaschinen ausgebaut und die Patientenzahl wie im Vorjahr um 10% gesteigert werden. Zudem hat Medifilm 50 neue institutionelle Kunden gewonnen. Fokus 2025 Galenica strebt im Home-Care-Markt weiteres Wachstum an. Künftig soll die digitale Plattform von Lifestage

Solutions den Fachkräften in den Pflegeorganisationen durchgängig als Einfallstor für sämtliche Produkte und Dienstleistungen dienen. Die verschiedenen Home-Care-Angebote werden dafür noch weiter vernetzt und die Kapazitäten weiter ausgebaut. Der Trend zur verstärkten Ambulantisierung wird die Nachfrage nach kombinierten Home-Care-Dienstleistungen beeinflussen. Mehr Effizienz in der Logistik Im Jahr 2024 hat Galenica ihr Logistikangebot sowie den digitalen Bestellprozess im «Wholesale» weiterentwickelt und optimiert. Mit einer neuen Schnittstellensoftware können Ärztinnen und Ärzte ihre Bestellungen an Pharmapool und Galexis ohne Systemwechsel auslösen. Auch das Joint Venture mit Planzer, Health Supply, hat sich 2024 erfreulich entwickelt und beschäftigt bereits rund 200 Mitarbeitende. Durch die Bündelung von Leistungen, die zuvor an verschiedene Transportdienstleister ausgelagert wurden, konnte Galexis die Komplexität reduzieren. Fokus 2025 Der Wechsel auf das neue ERP-System bei Galexis konnte im Berichtsjahr weiter vorangetrieben werden. Einen wichtigen Meilenstein markierte Anfang März 2025 die Einführung des Lagerverwaltungsmoduls am Standort in Lausanne-Ecublens, dank dem Galexis Produkte für die Westschweiz künftig deutlich schneller verfügbar machen kann. Der Abschluss des Projekts erfolgt voraussichtlich mit der Umstellung am Standort Niederbipp im Jahr 2026. E-Rezepte durchgängig in allen Galenica-Apotheken einlösbar HCI Solutions ist als privatwirtschaftliche Kompetenzpartnerin an den Entwicklungen des nationalen E-Rezeptes beteiligt und treibt die Verbreitung voran. Die Verifizierung von E-Rezepten über Pharmavista ist seit 2024 möglich. Über die Plattform können E-Rezepte benutzerfreundlich importiert und verifiziert werden. Dies erleichtert den Prozess der Rezeptüberprüfung und -verarbeitung für Fachpersonen im Gesundheitswesen. Seit Ende 2024 können sowohl unabhängige Apotheken als auch alle Apotheken von Galenica E-Rezepte darüber einlösen. Ebenfalls leistet HCI Solutions mit ihrer Software-Plattform Documedis® einen wichtigen Beitrag zur Erhöhung der Patientensicherheit. Bis Ende Dezember wurden rund 369 Mio. CDS-Checks auf der Plattform von HCI Solutions durchgeführt (+33%). Fokus 2025 Eine zentrale strategische Initiative ist die Galenica-Digital-Medication-Journey. Das Ziel ist, digitale Lösungen miteinander zu verknüpfen, damit ein nahtloser Prozess vom Arzt und anderen Gesundheitsdienstleistern über die Apotheke bis hin zu den Patientinnen entsteht. Dies beinhaltet auch das einfache Ausstellen eines E-Rezeptes, dessen Einlösung in der Apotheke sowie eine transparente Übersicht der laufenden Rezepte. Zudem ermöglicht es den Patienten die bequeme Bestellung oder Nachbestellung ihrer Medikamente. Weiterführende Informationen sind im Geschäftsbericht 2024 enthalten. Medien- und Analystenkonferenz um 10.30 Uhr Galenica veranstaltet heute Dienstag, 11. März 2025, um 10.30 Uhr (mitteleuropäische Zeit, MEZ) ihre Medien- und Analystenkonferenz zu den Jahresergebnissen 2024. Die Konferenz wird als hybrider Anlass durchgeführt. Falls Sie nicht physisch teilnehmen können, haben Sie die Möglichkeit, der Konferenz via Webcast auf Deutsch oder Englisch zu folgen. Live-Webcast Fragen können auch über den Webcast gestellt werden. Die Konferenz wird auf Deutsch durchgeführt. Die Dokumentation wird am 11. März 2025, ab 10.00 Uhr auf der Website zur Verfügung stehen. Die Aufzeichnung wird nach der Konferenz auf http://www.galenica.com zur Verfügung stehen.

