Steyr Motors schließt umfangreiche Entwicklungs- & Liefervereinbarung mit Rheinmetall Landsysteme GmbH



Steyr, Österreich, 11. März 2025 - Die Steyr Motors AG (ISIN AT0000A3FW25 ), eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich maßgeschneiderter Motoren für einsatzkritische Defense- und zivile Anwendungen, hat eine bedeutende Rahmenvereinbarung mit der Rheinmetall Landsysteme GmbH abgeschlossen. Strategische Partnerschaft für zukunftssichere Technologie Die Rheinmetall Landsysteme GmbH, eine Tochtergesellschaft der Rheinmetall AG, ist ein führender Hersteller taktischer Fahrzeuge und setzt auf innovative Technologien zur Leistungs- und Effizienzsteigerung von Verteidigungs-Plattformen. Die Steyr Motors AG bringt in diese Partnerschaft ihre langjährige Erfahrung und ihr technologisches Know-how in der Entwicklung leistungsfähiger Dieselmotoren und Stromaggregate ein. Zusammenarbeit mit Mehrwert "Die Zusammenarbeit mit der Rheinmetall Landsysteme GmbH unterstreicht die Innovationskraft beider Unternehmen und setzt neue Maßstäbe für die Entwicklung moderner militärischer Plattformen. Wir als Steyr Motors AG freuen uns, unsere technologischen Fähigkeiten in dieses richtungsweisende Projekt einzubringen und gemeinsam mit unserem Kunden an zukunftsweisenden Lösungen für die Verteidigungsindustrie zu arbeiten", kommentiert Julian Cassutti, CEO von Steyr Motors.



Unternehmensprofil der Steyr Motors AG Mit Hauptsitz in Steyr, Österreich, ist die Steyr Motors AG ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Produktion von speziellen Hochleistungs-Motoren mit hoher Leistungsdichte und Langlebigkeit. Die Motoren des Unternehmens werden hauptsächlich in Defense-Spezialfahrzeugen, Booten (sowohl Defense als auch zivil) sowie als Hilfsaggregate ("APU") für Kampfpanzer und Lokomotiven eingesetzt. Im Gesamtjahr 2024 erzielte Steyr Motors einen Umsatz von EUR 41,7 Mio. und ein EBIT von 10,1 Mio. Für das Jahr 2025 strebt Steyr Motors ein Umsatzwachstum von mindestens 40 % im Jahresvergleich, eine bereinigte EBIT-Marge von mindestens 20 % sowie eine Produktionsmenge von mehr als 1.250 Einheiten an. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Steyr Motors AG

