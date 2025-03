Amsterdam, 11. März 2025 (ots/PRNewswire) -'The Design Perspective', eine Arcadis-Premiere, ist ein visionärer Entwurf für menschenzentriertes Design, Innovation und Nachhaltigkeit in einer sich schnell verändernden Welt.Arcadis (EURONEXT: ARCAD), ein weltweit führendes Unternehmen für informationsbasierte nachhaltige Design-, Engineering- und Beratungslösungen, kündigt stolz die Einführung seiner ersten Designprognose an: 'The Design Perspective'. Dieser bahnbrechende Bericht setzt neue Maßstäbe in der Branche und bietet transformative Strategien und Lösungen zur Bewältigung der dringendsten Fragen, mit denen der Architektur-, Ingenieur- und Bausektor (AEC) heute konfrontiert ist.In einer Zeit, die von rasantem technologischem Fortschritt, der Dringlichkeit des Klimawandels und sich verändernden gesellschaftlichen Bedürfnissen geprägt ist, bietet 'The Design Perspective' praktikable Lösungen für diese Herausforderungen. Gestützt auf modernste Marktforschung, branchenübergreifendes Lernen und praktische Voraussicht werden aufkommende Trends wie KI-gesteuerte Designoptimierung, modulare Bauweise für Kosteneffizienz und regenerative Architektur, die mit der Natur harmoniert, hervorgehoben. Der Bericht untersucht auch, wie Technologien wie Augmented Reality (AR) und Building Information Modelling (BIM) die Zusammenarbeit in der AEC-Wertschöpfungskette revolutionieren.Mansoor Kazerouni, Global Director of Architecture & Urbanism bei Arcadis, kommentiert:"Unsere Branche befindet sich an einem entscheidenden Punkt. The 'Design Perspective' ist mehr als eine Prognose - sie ist eine Blaupause für Innovation. Sie geht über die Trendanalyse hinaus und liefert praktische Rahmenwerke und reale Anwendungen, die menschenzentrierte Designprinzipien mit Technologie und Nachhaltigkeit verbinden."Von der Bekämpfung des Arbeitskräftemangels mit KI-gesteuerten Tools bis hin zur Gestaltung einer klimaresistenten Infrastruktur befähigt dieser Bericht Entscheidungsträger, transformative Designstrategien zu verfolgen, die nicht nur die Herausforderungen von heute lösen, sondern auch widerstandsfähige, anpassungsfähige und auf den Menschen ausgerichtete Räume schaffen, die das nächste Jahrzehnt prägen werden.""Egal, ob Sie ein Architekt sind, der die nächste Generation von Gebäuden entwirft, oder ein politischer Entscheidungsträger, der die städtische Infrastruktur gestaltet, 'The Design Perspective' gibt Ihnen umsetzbare Erkenntnisse an die Hand, um mit Zuversicht zu führen."Zu den wichtigsten Themen, die in The Design Perspective untersucht werden, gehören:- Digitale Transformation: Die Rolle von KI, AR/VR und digitalen Zwillingen bei der Verbesserung von Effizienz und Zusammenarbeit.- Resilienter Städtebau: Gestaltung anpassungsfähiger Städte zur Bewältigung von Klimawandel und Bevölkerungswachstum.- Menschenzentrierte Innovation: Priorisierung des Wohlbefindens durch biophiles Design und gerechte Wohnlösungen.- Nachhaltigkeit in großem Maßstab: Strategien für kohlenstoffneutrales Bauen und die Integration regenerativer Designpraktiken.Laden Sie den vollständigen Bericht hier (https://media.arcadis.com/-/media/project/arcadiscom/com/perspectives/global/the-design-perspective/arcadis-the-design-perspective-2025.pdf) herunter.Informationen zu Arcadis (https://www.arcadis.com/en/about-us)Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1838726/5202809/Arcadis_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/revolutionierung-der-zukunft-des-designs-arcadis-lanciert-die-designperspektive-302394882.htmlPressekontakt:Shineade Andric,Global Marketing and Communications Partner (Architektur und Städtebau),shineade.andric@arcadis.comOriginal-Content von: ARCADIS Germany GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105349/5987933