NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Carl Zeiss Meditec von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 59 auf 74 Euro angehoben. Anzeichen für eine Stabilisierung in China sorgten nun für ein positives Verhältnis zwischen Chancen und Risiken, schrieb Analyst Richard Felton in seiner am Dienstag vorliegenden Kaufempfehlung. Denn das Geschäft mit Augenlasern in China sei der Hauptgrund für stetig sinkende Markterwartungen gewesen. Inzwischen dürfte der Konsens zu pessimistisch sein./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2025 / 00:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005313704