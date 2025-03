Rüsselsheim/Darmstadt (ots) -Die Zusammenarbeit zwischen Stellantis und etalytics hat am Standort Rüsselsheim, an dem Fahrzeuge der Marken Opel und DS Automobiles produziert werden, zu einer Steigerung der Energieeffizienz von bis zu über 60 % bei der Belüftung geführt. Das Projekt zeigt, welches Potenzial in KI-gestützter Betriebsoptimierung steckt, um komplexe industrielle Systeme energieeffizienter zu machen - ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer nachhaltigeren Produktion.Gemeinsam mit etalytics konnte der Opel-Mutterkonzern Stellantis den Energieverbrauch der Lüftungsanlagen seiner Lackiererei am Standort in Rüsselsheim deutlich senken: Die elektrische Leistung des Systems wurde um bis zu über 60 % reduziert, gleichzeitig konnte der Bedarf an energieintensiver Kompressionskälte erheblich gesenkt werden.Steigende Energiepreise und verschärfte Klimaschutzauflagen setzen Industrien zunehmend unter Druck, ihre Prozesse zu optimieren und schneller klimaneutral zu werden. Die etaONE®-Plattform von etalytics setzt auf KI-gestützte, vorausschauende Betriebsoptimierung, um den Energieverbrauch in Heiz-, Kälte- und Lüftungssystemen in Echtzeit dynamisch zu steuern. Unternehmen können so ihre Kosten senken, die Energieeffizienz steigern und Emissionen deutlich reduzieren.Durch den Einsatz von etaONE® hat das Projekt erhebliche Effizienzsteigerungen und Kosteneinsparungen erzielt und zugleich das Engagement von Stellantis für eine geringere Umweltbelastung und nachhaltigere Produktionsprozesse weiter vorangetrieben.Herausforderungen in der energieintensiven Produktion meisternLackierereien gehören zu den energieintensivsten Bereichen in der Automobilproduktion, wobei die Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen (HVAC-Systeme) einen erheblichen Anteil des Energieverbrauchs ausmachen. In der Stellantis-Lackiererei am Opel-Hauptsitz in Rüsselsheim bestand die Herausforderung darin, diesen Energieverbrauch zu senken, ohne dabei den Komfort für die Mitarbeitenden zu beeinträchtigen.etalytics setzte hierfür eine KI-gestützte Betriebsoptimierung um, die die Lüftung dynamisch an Produktionsanforderungen und äußere Bedingungen anpasst. Entscheidende Hebel für die Einsparungen waren die bedarfsabhängige Lüftung bei optimaler Effizienz sowie die intelligente Steuerung der Frischluftzufuhr in den frühen Morgenstunden, wenn die Außentemperaturen niedriger sind. Durch die Nutzung der thermischen Trägheit der Werkshalle konnte der energieintensive Kühlbedarf während des Tages minimiert werden.KI-gestützte Optimierung mit etaONE® in Stellantis-LackierereiDie KI-gestützte Optimierung basiert auf der etaONE-Plattform von etalytics, die fortschrittliche Model Predictive Control (MPC)-Techniken und Energieüberwachung nutzt. Die Plattform wertet kontinuierlich Echtzeitdaten aus, um die Lüftung, Kühlung und Luftqualität zu optimieren, sodass Energie nur dann und dort verwendet wird, wo sie tatsächlich benötigt wird.Durch den Einsatz von etaONE konnten weitere Optimierungspotenziale identifiziert werden. So könnte eine Optimierung des Luftstroms an der Zuluftzufuhr die eintretende Lufttemperatur um bis zu 10 K (Kelvin) senken und durch gezielte Anpassungen der Infrastruktur zusätzliches Potenzial für Freie Kühlung erschließen."Mit der Expertise von etalytics setzen wir die KI-basierte Betriebsoptimierung für die HVAC-Systeme in unseren Produktionsanlagen um. Dieser Wechsel ermöglicht es uns, von einem statischen, konstanten Betrieb zu einem dynamischen, bedarfsorientierten und vorausschauenden Ansatz überzugehen. Die Belüftung kann oft vollständig abgeschaltet werden, während gleichzeitig ein verbessertes Klima für meine Kollegen in der Werkstatt erhalten bleibt. Das System läuft nahtlos."- Markus Eckhardt, Electrical Equipment Maintenance Manager, Opel"Mit KI als Kern unserer Lösung optimieren wir nicht nur den Energieverbrauch, sondern schaffen ein System, das flexibel auf äußere Bedingungen reagiert - von wechselndem Wetter bis zu veränderten Produktionsanforderungen. So entsteht ein Betrieb, der nicht nur effizienter, sondern auch widerstandsfähiger wird und Herausforderungen souverän meistern kann."- Dr. Thomas Weber, Co-Founder & CSO, etalyticsZukunftspläne: Weitere Effizienzsteigerungen in SichtAuf Basis der positiven Ergebnisse plant Opel, die KI-gestützte Plattform auch auf weitere HVAC-Systeme am Standort Rüsselsheim auszuweiten. Zudem unterstützt etalytics Opel bei der Erschließung weiterer Effizienzpotenziale in der Kälteerzeugung für HVAC-Systeme. Eine der untersuchten Maßnahmen ist die Verlagerung des Einsatzes von Kompressionskälte auf besonders effiziente Betriebszeiten.Forschung und Industrie: Ein starkes TeamDie Optimierung des HVAC-Systems erfolgte im Rahmen des Forschungsprojekts DiNaPro in Zusammenarbeit mit dem Institut für Produktionsmanagement, Technologie und Werkzeugmaschinen (PTW) der TU Darmstadt. Das Projekt zeigt, wie Synergien zwischen Wissenschaft und Industrie bahnbrechende Verbesserungen in der Energieeffizienz ermöglichen.Über etalytics GmbHetalytics entwickelt und vertreibt innovative, datengetriebene Energieintelligenzlösungen unter Verwendung von KI. Das Unternehmen wurde im Jahr 2020 aus der angesehenen Forschungsgruppe "ETA | Energietechnologien und Anwendungen in der Produktion" der TU Darmstadt gegründet. Mit der etaONE®-Plattform analysieren und optimieren Unternehmen ihre industriellen versorgungstechnischen Wärme-, Kälte- und Lüftungssysteme. Das Ergebnis? Bis zu 50% weniger Energiebedarf, CO2 Emissionen und Energiekosten durch optimierte Betriebsstrategien, ganz ohne teure Hardware-Aufrüstungen oder Qualitätseinbußen in den Prozessen. Damit unterstützt etalytics Unternehmen dabei, ihre Klimaziele durch effizientes Energiemanagement zu erreichen, insbesondere in Rechenzentren, Chemie & Pharma-, Automobilindustrie und weitere Branchen.Über StellantisStellantis N.V. (NYSE: STLA/ Euronext Mailand: STLAM/ Euronext Paris: STLAP) ist einer der weltweit führenden Automobilhersteller. Das Unternehmen zielt darauf ab, allen Menschen saubere, sichere und erschwingliche Freiheit der Mobilität anzubieten. Stellantis ist vor allem für das einzigartige Portfolio an ikonischen und innovativen Marken bekannt: Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS Automobiles, Fiat, Jeep®, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram, Vauxhall, Free2move und Leasys. Stellantis setzt den mutigen Strategieplan "Dare Forward 2030" um. Dieser ebnet den Weg zum ehrgeizigen Ziel, bis 2038 ein Mobility-Tech-Unternehmen mit Netto-Null-CO2-Emissionen zu werden - mit einer Kompensation der verbleibenden Emissionen im einstelligen Prozentbereich - und gleichzeitig einen Mehrwert für alle Stakeholder zu schaffen. Weitere Informationen finden Sie unter www.stellantis.com.Über OpelOpel ist einer der größten europäischen Automobilhersteller und dank seiner umfassenden Elektro-Offensive führend bei der Reduktion von CO2-Emissionen. Das Unternehmen wurde 1862 in Rüsselsheim gegründet und begann 1899 mit der Automobilproduktion. Opel gehört zur Stellantis NV, einem weltweit führenden Unternehmen für eine neue Ära der nachhaltigen Mobilität. Weltweit sind Opel und die Schwestermarke Vauxhall in mehr als 60 Ländern vertreten. Opel treibt seine Internationalisierung weiter voran. Gegenwärtig setzt Opel seine Strategie zur Elektrifizierung des Portfolios konsequent um. Damit stellt Opel sicher, dass die zukünftigen Mobilitätsanforderungen der Kunden erfüllt werden - für einen nachhaltigen Erfolg. Bereits heute sind alle Opel-Modelle auch in batterie-elektrischen Varianten bestellbar.Mehr unter: https://de-media.opel.com/Pressekontakt:Lisa OlmertMarketing & Communication Managerinlisa.olmert@etalytics.com+49 6151 3943890Original-Content von: etalytics GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178912/5987939