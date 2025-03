New York - Die Aktie des von Elon Musk geführten Elektroautobauers Tesla ist am Montag um mehr als 15 Prozent auf 222 Dollar gefallen und hat damit auch die letzten Kursgewinne nach der US-Präsidentenwahl vom November wieder eingebüsst. Vor den beschleunigten Kursverlusten am Montag hatte ein weiterer Analyst die Prognose für die Tesla-Auslieferungen gesenkt. Nachbörslich gab der Kurs weitere drei Prozent nach. Seit dem Rekordhoch Mitte Dezember ...

Den vollständigen Artikel lesen ...