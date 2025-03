MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat BASF von "Buy" auf "Reduce" abgestuft und das Kursziel von 55 auf 50 Euro gesenkt. Nach dem jüngsten starken Kursanstieg der Aktien sei das Verhältnis von Chancen zu Risiken nun neutral bis negativ für die kommenden sechs Monate, schrieb Analyst Konstantin Wiechert in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Papiere nehme er zudem von der Empfehlungsliste "Baader Helvea Top Picks". Gleichzeitig halte er aber an seiner Einschätzung einer mittelfristigen Erholung des Chemiekonzerns fest./bek/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2025 / 13:01 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

DE000BASF111