BioNTech hat jüngst seine Zahlen zum vierten Quartal und dem gesamten Geschäftsjahr 2024 bekanntgegeben - ein Ergebnis, das sowohl Rückschläge als auch ambitionierte Weichenstellungen offenbart. Trotz eines robusten Finanzpolsters, das am Jahresende mit über 17 Milliarden Euro in Zahlungsmitteln untermauert wurde, zeichnet sich ein deutlicher Umsatzrückgang ab. Der schwindende Absatz der COVID-19-Impfstoffe und damit einhergehende Marktdynamiken sorgten für eine spürbare Belastung der Ergebnisse. Gleichzeitig investiert das Unternehmen massiv in seine Onkologie-Pipeline, um auch zukünftig als ...

