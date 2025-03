München (ots) -- Mann mit psychischen Problemen greift einen Sanitäter an- Sturz eines älteren Mannes - Feuerwehr muss Wohnungstür aufbrechen- Neue Folge "Mensch Retter" am 11. März 2025 um 21:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorher im Premium-Bereich auf RTL+Hilfeschreie hinter verschlossener Tür - für Feuerwehr und Notfallsanitäter kein Einzelfall. In der neuen Folge "Mensch Retter" werden die Rettungskräfte mit den unterschiedlichsten Situationen konfrontiert. Sie müssen in kürzester Zeit beratschlagen und handeln, um Menschen in Not optimal versorgen zu können. Doch nicht jeder Patient reagiert dankbar auf die lebensrettenden Maßnahmen. Die neue Folge von "Mensch Retter" aus Hanau, München, Dachau, Holstein, Koblenz und Frankfurt wird am Dienstag, den 11. März um 21:15 Uhr bei RTLZWEI ausgestrahlt.Zentrale Notaufnahme Hanau: Ein Mann mit einer stark blutenden Hand wird in Begleitung von drei Polizisten und Notfallsanitätern eingeliefert. Er hat psychische Probleme und hat vor Wut mit der Faust in einen Spiegel geschlagen. Als ihm die alarmierten Rettungssanitäter behilflich sein wollten, schlug der Mann aus dem Nichts auf einen der Sanitäter ein. Damit hatte keiner gerechnet und die Polizei musste hinzugezogen werden. Mit Vorsicht untersucht die Allgemeinchirurgin Ann-Christine Mihai die in Handschellen gelegte Hand des Patienten. Danach geht es für ihn weiter in die psychiatrische Ambulanz.In München werden die Feuerwehr und der Rettungsdienst zu einem nach Hilfe schreienden Mann gerufen. Nachbarn haben den älteren Mann gehört, doch die Wohnungstür ist verschlossen. Mit einem routinierten Ablauf öffnen die geschulten Feuerwehrleute die Tür, um die Versorgung des Patienten zu ermöglichen. Schnell eilen die Notfallsanitäter zu dem am Boden liegenden Patienten. Kommen sie rechtzeitig, um ernstere Verletzungen zu verhindern?Chris Grüne ist auch heute wieder im Einsatz. Er und seine Kollegin werden zu einer älteren Frau mit chronischen Rückenschmerzen gerufen. Nun sind ihre Schmerzen kaum mehr auszuhalten. Schnell wird klar: Sie muss sofort ins Krankenhaus gebracht werden. Doch der Weg aus dem ersten Stock des Hauses gestaltet sich schwerer als gedacht. Die Treppe ist eng und schmal. Rettungskräfte und Feuerwehr stehen vor einer schwierigen Herausforderung. Trotz großer Schmerzen tragen Chris Grüne und das Helferteam die Frau Stufe für Stufe hinunter. Dabei agieren sie mit großer Vorsicht und kontrollierten Schritten, um der Frau noch weitere Unannehmlichkeiten zu ersparen.Die Reportage "Mensch Retter" wird von Spiegel TV GmbH produziert. Ausstrahlung am 11. März, um 21:15 Uhr, bei RTLZWEI. Preview der Episoden sieben Tage vor Ausstrahlung im Premium-Bereich auf RTL+. Nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage lang kostenlos auf RTL+ abrufbar, im Anschluss daran wieder im Premium-Bereich.Über "Mensch Retter":In ihren Händen liegen täglich Menschenleben: Rettungskräfte in Deutschland. Sanitäter, Notärzte oder Feuerwehrleute tragen die Verantwortung für das Leben anderer und sind zur Stelle, wenn ihre Mitmenschen dringend Hilfe brauchen. In der Reportage "Mensch Retter" begleitet RTLZWEI Rettungs- und Ärzteteams aus Deutschland in ihrem beruflichen Alltag und geht auf die Menschen hinter dem Beruf ein.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100001974/100929512