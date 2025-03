Die Börsen haben nicht den besten Start in die neue Woche erwischt. Insbesondere in den USA krachte die Stimmung auf neue Tiefpunkte, nachdem US-Präsident Donald Trump die Märkte einmal mehr schwer verunsicherte. Am Wochenende ließ er wissen, dass er eine Rezession in den USA nicht ausschließen könne, da man sich in einer "Übergangszeit" befinde. Während des Wahlkampfes im vergangenen Jahr klang das noch anders.In Mitleidenschaft gezogen wurden vor alle Tech-Titel und der Nasdaq-100 erlebte seinen schwächsten Tag seit 2020, ...

