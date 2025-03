Prospect Resources bestätigt 500.000 Tonnen Kupfer in Sambia

Anzeige / Werbung

Prospect Resources hat mit der ersten offiziellen Mineralressourcenschätzung (MRE) für das Mumbezhi-Kupferprojekt in Sambia einen bedeutenden Fortschritt erzielt. Die Schätzung übertrifft die Erwartungen und weist auf das hohe Potenzial dieses strategisch wichtigen Kupfervorkommens hin.

Prospect Resources hat mit der ersten offiziellen Mineralressourcenschätzung (MRE) für das Mumbezhi-Kupferprojekt in Sambia einen bedeutenden Fortschritt erzielt. Die Schätzung übertrifft die Erwartungen und weist auf das hohe Potenzial dieses strategisch wichtigen Kupfervorkommens hin.

Die Mineralressourcenschätzung umfasst 107,2 Millionen Tonnen (Mt) mit einem durchschnittlichen Kupfergehalt von 0,5 %, was insgesamt 515.000 Tonnen enthaltenes Kupfer bedeutet. Die Schätzung bezieht sich auf die Nyungu Central- und Kabikupa-Lagerstätten und entspricht den Gehalten führender Minen in der Region.

Die Aufteilung der Ressourcen nach Lagerstätten lautet:



Nyungu Central: 69 Mt mit 0,53 % Cu, davon 43 % als "Indicated Resource" klassifiziert.



Kabikupa: 18 Mt mit 0,57 % Cu, vollständig als "Inferred Resource" eingestuft



Zusätzlich wurden Kobalt und Gold analysiert, allerdings konnten diese Metalle nicht als JORC-konform gemeldet werden, da frühere Probennahmen nicht einheitlich erfolgten. Metallurgische Tests laufen, um mögliche wirtschaftliche Nebenprodukte zu bewerten.

Übersicht der Kupferressourcen im Mumbezhi-Projekt

Geplante Erweiterungen

esources will daher seine Explorationsarbeiten ausweiten. CEO Sam Hosack erklärte, dass dies erst der Anfang sei und dass das Unternehmen in der nächsten Phase weitere Bohrungen durchführen werde. Die zweite Phase der Bohrungen beginnt im zweiten Quartal 2025 und konzentriert sich auf mehrere vielversprechende Zonen:



-Nyungu North, West Mwombezhi und Nyungu South, die durch geophysikalische Messungen auffällig sind.



-Kabikupa, wo bereits hohe Kupferkonzentrationen gefunden wurden.

Ergebnisse der bisherigen Bohrungen

Die ersten Bohrungen zeigen, dass die Kupfervorkommen über eine Strecke von 1,4 Kilometern reichen und in Richtung Norden weitergehen könnten. Wichtige Funde sind:



-67 Meter Kupfererz mit 0,69 % Kupfer in 187 Metern Tiefe.



-34,5 Meter Kupfererz mit einem höheren Gehalt von 0,85 % Kupfer in 384 Metern Tiefe.



-73 Meter Kupfererz mit 0,46 % Kupfer in 263 Metern Tiefe.



Das bedeutet: Je höher der Kupfergehalt, desto mehr Metall steckt im Gestein. Die Tiefe zeigt an, wo die Kupferschicht im Boden beginnt.