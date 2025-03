Traton verzeichnete im Q4 2024 einen Umsatzrückgang von 4 % im Jahresvergleich auf 12,2 Mrd. EUR, bedingt durch eine schwache Nachfrage in Europa und Herausforderungen in Nordamerika. Das bereinigte EBIT stieg leicht um 2 % auf 1,1 Mrd. EUR (Marge: +50 Basispunkte auf 9,2 %). Beide Kennzahlen übertrafen die Konsensschätzungen. Die Verkaufszahlen blieben mit 88,8k Einheiten stabil, gestützt durch solide Ergebnisse von International Motors und Volkswagen Truck & Bus, während MAN in den schwachen europäischen Märkten kämpfte. Für das Geschäftsjahr 2025 gab das Management eine vorsichtige Prognose ab und erwartet ein Umsatz- und Absatzwachstum zwischen -5 % und +5 % sowie eine EBIT-Marge von 7,5 % bis 8,5 %. Angesichts zunehmender makroökonomischer und politischer Unsicherheiten bleiben die Analysten von mwb research kurzfristig vorsichtig, sehen jedoch mittelfristiges Erholungspotenzial. Aufgrund der Risiken und eines Kursanstiegs von 31 % seit Jahresbeginn stufen die Analysten die Aktie von HALTEN auf VERKAUFEN herab, behalten jedoch das Kursziel von 29,00 EUR bei. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Traton%20SE