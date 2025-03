FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Traton von 42 auf 40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach einem soliden vierten Quartal, aber einem enttäuschenden Ausblick ging Analyst Nicolai Kempf in einer am Dienstag vorliegenden Studie der Frage nach, ob der Zyklus vor einer Wende steht. Anders als im Vorjahr sei der Auftragsbestand der Lkw-Holding in diesem Jahr nicht mehr so ordentlich. Es bestehe aber die Hoffnung, dass sich das Europa-Geschäft wendet und in den USA Vorkaufseffekte einsetzen./tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2025 / 07:50 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000TRAT0N7