Köln (ots) -Laut aktuellem RTL/ntv Trendbarometer glauben 38 Prozent der Bundesbürger, dass Friedrich Merz ein guter Bundeskanzler wird. Eine knappe Mehrheit von 52 Prozent glauben das nicht. 10 Prozent - und damit mehr als in der vergangenen Woche (6%) - sind sich in dieser Frage nicht sicher. Dass Merz ein guter Bundeskanzler wird, glaubt weiterhin nur eine Mehrheit der CDU/CSU-Anhänger (74%).*Bei den Parteipräferenzen ergeben sich gegenüber der Vorwoche nur minimale Veränderungen. Die FDP (4%) gewinnt einen Prozentpunkt hinzu, während die Linke (11%) einen Prozentpunkt einbüßt. Die Werte für die Union (28%), die SPD (15%), die Grünen (11%), die AfD (22%) und das BSW (3%) bleiben unverändert.Die Meldungen sind mit der Quellenangabe RTL/ntv Trendbarometer frei zur Veröffentlichung.Die Daten zu Merz als Bundeskanzler wurden vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut forsa im Auftrag von RTL Deutschland vom 7. bis 10. März 2025 erhoben. Datenbasis: 1.006 Befragte. Statistische Fehlertoleranz: +/- 3 Prozentpunkte.Die Daten zu den Parteipräferenzen wurden vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut forsa im Auftrag von RTL Deutschland vom 4. bis 10. März 2025 erhoben. Datenbasis: 2.504 Befragte. Statistische Fehlertoleranz: +/- 2,5 Prozentpunkte.Hälfte der Deutschen fürchtet Putin-Angriff auf NATO-Mitgliedsstaaten50 Prozent der Bundesbürger gehen laut aktuellem RTL/ntv Trendbarometer davon aus, dass Wladimir Putin im Falle eines eventuellen Sieges über die Ukraine auch Länder angreifen wird, die Mitglieder der NATO sind. 45 Prozent der Bundesbürger halten das für ausgeschlossen.Dass Putin nach einem möglichen Sieg über die Ukraine auch Mitgliedsländer der NATO angreifen würde, glaubt eine knappe Mehrheit der Westdeutschen (52%), aber nur eine Minderheit (38%) im Osten des Landes. Die Anhänger von CDU/CSU (61%), SPD (62%), Grünen (68%) und Linke (56%) gehen mehrheitlich davon aus, dass Putin auch NATO-Mitglieder angreifen wird, wenn er den Krieg in der Ukraine gewinnt.Von den Anhängern der AfD (70%) wie auch des BSW (73%) hält dagegen eine große Mehrheit einen Angriff Russlands auf ein NATO-Mitglied für ausgeschlossen.82 Prozent der Deutschen sehen in USA keinen verlässlichen Partner mehrLediglich 15 Prozent der Bundesbürger sehen laut aktuellem RTL/ntv Trendbarometer in den USA mittlerweile noch einen verlässlichen Partner für Deutschland. 82 Prozent - eine große Mehrheit in allen politischen Lagern - halten die USA nicht mehr für einen verlässlichen Partner.Damit hat sich das Meinungsbild in dieser Frage gegenüber der letzten Befragung Mitte Februar nochmals verschlechtert (12.-13.2.25: 24% ja, USA ist ein verlässlicher Partner; 73% nein, USA kein verlässlicher Partner). Noch am ehesten halten die AfD-Anhänger (25%) die USA für einen verlässlichen Partner.Mehrheit der Bundesbürger nicht bereit, ihr Land mit der Waffe zu verteidigenFragt man die Bundesbürger danach, ob sie grundsätzlich bereit wären, Deutschland im Falle eines Angriffs auch selbst mit der Waffe zu verteidigen, wären laut aktuellem RTL/ntv Trendbarometer dazu auch weiterhin nur wenige (17%) "auf jeden Fall" bereit. 19 Prozent würden dies nach eigener Einschätzung "wahrscheinlich" tun. Eine klare Mehrheit von 60 Prozent wäre hingegen "wahrscheinlich nicht" oder "auf keinen Fall" bereit, Deutschland im Falle eines militärischen Angriffs selbst mit der Waffe zu verteidigen. Dies entspricht etwa den Ergebnissen einer Befragung im Auftrag des stern von November 2023. Damals gaben 61 Prozent der Befragten an, Deutschland "wahrscheinlich nicht/auf keinen Fall" im Falle eines militärischen Angriffs auch selbst mit der Waffe verteidigen zu wollen.Dass sie Deutschland im Falle eines Angriffs "auf jeden Fall" auch selbst mit der Waffe verteidigen würden, geben aktuell noch deutlich häufiger Männer (27%) als Frauen (8%) und Befragte mit niedrigem formalen Bildungsabschluss (Hauptschule: 27%) etwas häufiger als Befragte mit mittleren (16%) oder höheren Bildungsabschlüssen (17%) an.Die Meldungen sind mit der Quellenangabe RTL/ntv Trendbarometer frei zur Veröffentlichung.Die Daten zu Putin und den USA wurden vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut forsa im Auftrag von RTL Deutschland am 7. und 10. März 2025 erhoben. Datenbasis: 1.006 Befragte. Statistische Fehlertoleranz: +/- 3 Prozentpunkte.Die Daten zu den Verteidigungsabsichten wurden vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut forsa im Auftrag von RTL Deutschland am 4. und 5. März 2025 erhoben. Datenbasis: 1.002 Befragte. Statistische Fehlertoleranz: +/- 3 Prozentpunkte.Pressekontakt:RTL DeutschlandLisa von Söhnenlisa.vonsoehnen@rtl.deTelefon: 0221 45674109Original-Content von: RTL News, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154530/5988597