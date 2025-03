Nach einer Analyse von S&P Global könnten die neuen Maßnahmen zur Strompreisgestaltung in China in der ersten Jahreshälfte zu einem Ansturm auf neue Photovoltaik-Anlagen führen. Dies wiederum könnte einen Anstieg der Solarmodulpreise zunächst im Inland und dann auch international bewirken. von pv magazine global Nach einer Analyse von S&P Global könnte ein neuer Strompreismechanismus in China die kurzfristige Nachfrage nach Solarmodulen sowohl im Inland als auch international stärken. Im Februar kündigte Chinas Nationale Entwicklungs- und Reformkommission Pläne an, das Einspeisetarifsystem durch ...

