NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Sanofi nach einem Gespräch mit dem Management auf "Outperform" mit einem Kursziel von 114 Euro belassen. Mit Blick auf das Thema US-Zölle herrsche Vertrauen beim Pharmakonzern, dass das Thema beherrschbar sei, schrieb Analyst Florent Cespedes in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Was Fusionen und Übernahmen betreffe, wolle Sanofi finanziell diszipliniert bleiben und sei zudem auf einem guten Weg, die avisierten zwei Milliarden Euro bis 2026 einzusparen./ck/laVeröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2025 / 12:14 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2025 / 12:14 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: FR0000120578