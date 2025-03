Telness Tech freut sich, die Verfügbarkeit seiner Dienste für Betreiber virtueller Mobilfunknetze (MVNOs) im T-Mobile-Netz, einem der fortschrittlichsten Mobilfunknetze der Welt mit landesweitem 5G Standalone, bekannt zu geben. Diese Möglichkeit erlaubt die Integration der BSS/OSS-Plattform von Telness Tech in das 5G-Netz von T-Mobile und unterstützt MVNOs in den USA bei der Einführung und Erweiterung ihrer Dienste.

From the left, Martina Klingvall Founder and CEO of Telness Tech, Dan Thygesen SVP T-Mobile Product, Partnerships Growth and head of Wholesale Innovation (Photo: Business Wire)