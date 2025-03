Baar - Partners Group will in den kommenden Jahren stark wachsen. Bis 2033 sollen die verwalteten Vermögen auf über 450 Milliarden US-Dollar ansteigen. Das Private-Equity-Unternehmen will auch bei nicht-institutionellen Kunden wachsen und ebenso über Akquisitionen grösser werden. Am heutigen Investorentag will Partners Group seine Strategie für den nächsten Privatmarkt-Zyklus präsentieren, wie der Zuger Vermögensverwalter am Mittwoch im Vorfeld des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...