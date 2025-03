Die Apple-Aktie erlebte kürzlich ihren schlimmsten Handelstag seit 2022 mit einem dramatischen Kursrückgang von 4,85% auf 227,48 USD. Dieser Einbruch erfolgte inmitten einer allgemeinen Schwäche im Technologiesektor, wobei Investoren zunehmend besorgt über Apples Rückstand bei künstlicher Intelligenz sind. Die viel diskutierte "Apple Intelligence"-Initiative sieht sich mit erheblichen Rückschlägen konfrontiert, da Siri-Upgrades und andere KI-Funktionen auf einen unbestimmten Zeitpunkt im nächsten Jahr verschoben wurden. Diese Verzögerung ist besonders problematisch, da Wettbewerber ihre KI-Fähigkeiten kontinuierlich ausbauen, was potenziell Apples technologischen Vorsprung gefährdet. Analysten haben ihre Wachstumsprognosen für das iPhone im Jahr 2025 bereits von 5% auf nur noch 2% (etwa 232 Millionen Einheiten) herabgesetzt - eine direkte Folge dieser Verzögerungen bei der KI-Implementierung. Die Marktturbulenzen haben dazu beigetragen, dass der S&P 500 seit den US-Wahlen um fast 3% gefallen ist und für das Gesamtjahr einen Rückgang von 4,5% verzeichnet.

Zollfragen bedrohen Gewinnmargen

Die Herausforderungen für Apple werden durch drohende Zollprobleme noch verstärkt, die die Rentabilität erheblich beeinträchtigen könnten. Ohne Zollbefreiungen sieht sich das Unternehmen mit potenziellen Bruttomargenreduzierungen von etwa 1,7 Prozentpunkten konfrontiert. Diese Schätzungen basieren auf der Tatsache, dass etwa 90% der Apple-Produkte in China hergestellt werden, während 40% des Umsatzes aus dem US-Markt stammen. Diese Zollbedenken in Kombination mit den KI-Verzögerungen haben Analysten dazu veranlasst, ihre Gewinnprognosen für die Geschäftsjahre 2025-2027 um jeweils etwa 1% zu senken. Trotz dieser Gegenwindeinflüsse halten einige Analysten an ihren Kaufempfehlungen für Apple-Aktien fest, mit Kurszielen von bis zu 275 USD, was trotz der aktuellen Herausforderungen auf erhebliches Aufwärtspotenzial hindeutet. Bis zum Beginn der aktuellen Handelswoche hielt sich der Technologieriese an der Börse relativ stabil, doch der plötzliche Einbruch hat das Vertrauen der Investoren erschüttert.

