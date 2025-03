Der deutsche Aktienmarkt versucht sich an einer Erholung nach der Verlustserie der letzten Tage. Die Hoffnung auf einen Waffenstillstand in der Ukraine gibt positive Impulse. Auf Unternehmensseite stehen einige Bilanzen im Fokus, darunter von Brenntag, Grand City Properties, Klöckner & Co, Porsche AG, Puma, Rheinmetall und Wacker Chemie.

