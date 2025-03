Die Tesla-Aktie hat in den letzten Wochen deutlich Federn lassen müssen. Das Papier hat die Zugewinne seit dem Sieg von Donald Trump bei der US-Präsidentschaftswahl wieder komplett abgegeben.Zugegeben, Tesla bekommt auch Gegenwind von mehreren Seiten.BYD hat vor kurzem seine "God's Eye"-Technologie vorgestellt. Die neuen Fahrassistenzsysteme werden in Zukunft in unterschiedlichen Versionen in die komplette Fahrzeugpalette verbaut, ohne Aufpreis. Auch Xpeng und Xiaomi punkteten zuletzt mit ihren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...