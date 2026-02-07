© Foto: Scott Schilke - Sipa USAElon Musk verschmilzt SpaceX und xAI. Für manche Investoren ist es ein Jackpot. Für andere beginnt eine riskante Reise mit offenem Ausgang.Elon Musk hat die Finanzwelt überrascht. Am Montag kündigte der Chef von SpaceX, xAI und Tesla an, dass SpaceX das KI-Unternehmen xAI übernommen hat. Er sprach von "der ehrgeizigsten, vertikal integrierten Innovationsmaschine auf der Erde - und darüber hinaus". Ein Ziel ist radikal: Rechenzentren für Künstliche Intelligenz sollen ins All verlagert werden. Dort gibt es keine Engpässe bei Fläche, Strom oder Kühlung. SpaceX kann Nutzlasten schneller ins All bringen als jedes andere Unternehmen der Geschichte. Über Nacht wurde der Raketenbauer so zu einem …Den vollständigen Artikel lesen
